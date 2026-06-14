В ночь на 15 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в первом туре группы E на чемпионате мира 2026.

Поединок примет арена «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Кот-д'Ивуара – местный специалист Эмерс Фаэ, тогда как с Эквадором работает аргентинец Себастьян Беккасесе.

Этот матч станет первой встречей в истории противостояния сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Также в группу E входят сборные Кюрасао и Германии, которые определят сильнейшего 14 июня в 20:00.

Календарь матчей группы E ЧМ-2026:

14.06, 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)

15.06, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор (1-й тур)

20.06, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)

21.06, 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)

25.06, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)

25.06, 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)

Кот-д'Ивуар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа Е (ЧМ-2026)