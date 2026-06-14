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Чемпионат мира
Кот-д'Ивуар
15.06.2026 02:00 - : -
Эквадор
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 14:21 |
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Кот-д'Ивуар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Е ЧМ-2026 15 июня в 02:00

14 июня 2026, 14:21 |
50
0
Кот-д'Ивуар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 15 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в первом туре группы E на чемпионате мира 2026.

Поединок примет арена «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Кот-д'Ивуара – местный специалист Эмерс Фаэ, тогда как с Эквадором работает аргентинец Себастьян Беккасесе.

Этот матч станет первой встречей в истории противостояния сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Также в группу E входят сборные Кюрасао и Германии, которые определят сильнейшего 14 июня в 20:00.

Календарь матчей группы E ЧМ-2026:

  • 14.06, 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)
  • 15.06, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор (1-й тур)
  • 20.06, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
  • 21.06, 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
  • 25.06, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
  • 25.06, 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)

Кот-д'Ивуар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Кот-д'Ивуар – Эквадор
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа Е (ЧМ-2026)

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кюрасао 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
2 Эквадор 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
3 Германия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
4 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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