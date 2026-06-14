Кот-д'Ивуар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Е ЧМ-2026 15 июня в 02:00
В ночь на 15 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора в первом туре группы E на чемпионате мира 2026.
Поединок примет арена «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер Кот-д'Ивуара – местный специалист Эмерс Фаэ, тогда как с Эквадором работает аргентинец Себастьян Беккасесе.
Этот матч станет первой встречей в истории противостояния сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора.
Также в группу E входят сборные Кюрасао и Германии, которые определят сильнейшего 14 июня в 20:00.
Календарь матчей группы E ЧМ-2026:
- 14.06, 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)
- 15.06, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор (1-й тур)
- 20.06, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
- 21.06, 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
- 25.06, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
- 25.06, 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)
Кот-д'Ивуар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Е (ЧМ-2026)
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кюрасао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|2
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
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