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Чемпионат мира
Нидерланды
14.06.2026 23:00 - : -
Япония
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 08:28 |
55
0

Нидерланды – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы F ЧМ-2026 14 июня в 23:00

14 июня 2026, 08:28 |
55
0
Нидерланды – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рональд Куман и Хадзимэ Мориясу
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14 июня состоится матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.

Встреча начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Нидерландами и Японией в квартете F на мундиале играют команды Швеции и Туниса.

Наставник Нидерландов – Рональд Куман. Сборную Кюрасао тренирует Хадзимэ Мориясу.

Нидерланды и Япони ранее играли друг с другом трижды. В 2009 году нидердандцы разгромили соперников 3:0 в товарищеском матче, в 2010 одержали победу на групповом этапе мундиаля 1:0, а в 2013 в товарищеской игре была зафиксирована ничья 2:2.

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

  • 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)
  • 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор (1-й тур)
  • 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
  • 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)

Нидерланды – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Япония 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
2 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
3 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
4 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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