Нидерланды – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы F ЧМ-2026 14 июня в 23:00
14 июня состоится матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.
Встреча начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Нидерландами и Японией в квартете F на мундиале играют команды Швеции и Туниса.
Наставник Нидерландов – Рональд Куман. Сборную Кюрасао тренирует Хадзимэ Мориясу.
Нидерланды и Япони ранее играли друг с другом трижды. В 2009 году нидердандцы разгромили соперников 3:0 в товарищеском матче, в 2010 одержали победу на групповом этапе мундиаля 1:0, а в 2013 в товарищеской игре была зафиксирована ничья 2:2.
Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:
- 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)
- 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор (1-й тур)
- 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
- 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)
Нидерланды – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F (ЧМ-2026)
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|2
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яцык станет игроком «Металлиста 1925»
Илья Ольховый продолжит карьеру в киевском клубе