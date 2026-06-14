14 июня состоится матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Нидерландов и Японии.

Встреча начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.

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Вместе с Нидерландами и Японией в квартете F на мундиале играют команды Швеции и Туниса.

Наставник Нидерландов – Рональд Куман. Сборную Кюрасао тренирует Хадзимэ Мориясу.

Нидерланды и Япони ранее играли друг с другом трижды. В 2009 году нидердандцы разгромили соперников 3:0 в товарищеском матче, в 2010 одержали победу на групповом этапе мундиаля 1:0, а в 2013 в товарищеской игре была зафиксирована ничья 2:2.

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

14.06. 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)

15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор (1-й тур)

20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)

21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)

25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)

25.06. 23:00. Эквадор – Германия (3-й тур)

Нидерланды – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)