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Чемпионат мира
13 июня 2026, 11:56 | Обновлено 13 июня 2026, 12:01
680
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»

Украинский тренер заговорил о бомбардирах на ЧМ 2026

13 июня 2026, 11:56 | Обновлено 13 июня 2026, 12:01
680
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поразмыслил, кто из игроков может стать лучшим бомбардиром ЧМ 2026, заговорив об Олисе, Дембеле и Ямале.

– Кто, по вашему мнению, может стать лучшим бомбардиром турнира? Это будет кто-нибудь из молодежи или опытных игроков? Зависит ли от успехов на мундиале судьба обладателя «Золотого мяча»?

Тоже непростой вопрос... Может быть, Усман Дембеле. Мне кажется, что он этого заслуживает. Мне лично очень нравится этот футболист. Олисе – тоже один из претендентов.

Что касается Ямаля, он тоже может выстрелить. Это очень интересный молодой футболист. Да, в последнее время у него, возможно, не все шло идеально, но я думаю, что это скорее из-за молодости.

Справляться с таким бешеным давлением, которое на него рухнуло, невероятно трудно. Однако мне кажется, что именно на чемпионате он способен собраться и показать, что является одним из лучших, – сказал Юрий Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Усман Дембеле Майкл Олисе ЧМ-2026 по футболу Ламин Ямаль
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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