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  4. ДЕМБЕЛЕ: «Месси может выиграть все возможные трофеи»
Чемпионат мира
12 июня 2026, 21:47 |
113
0

ДЕМБЕЛЕ: «Месси может выиграть все возможные трофеи»

Усман считает, что Аргентину стоит опасаться

12 июня 2026, 21:47 |
113
0
ДЕМБЕЛЕ: «Месси может выиграть все возможные трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о перспективах Лионеля Месси и Аргентины на чемпионате мира.

– Ты хорошо знаешь Месси, он способен снова это сделать? Выиграть чемпионат мира...

– Конечно, он может выиграть все возможные трофеи. Я уже видел это в «Барселоне».

– Но он еще на четыре года старше...

– Это ничего не меняет... Он лучший, кого я видел, лучший, кого видел футбол. Он и сейчас очень опасен. Его трудно остановить даже в 38 лет. Он может быть в таком возрасте, но его качества остаются. Нужно быть осторожными с ним, потому что он способен снова побеждать.

Ранее Усман Дембеле оценил свое решение перейти в ПСЖ из «Барселоны».

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Иван Чирко Источник: Marca
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