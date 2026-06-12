ДЕМБЕЛЕ: «Месси может выиграть все возможные трофеи»

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о перспективах Лионеля Месси и Аргентины на чемпионате мира.

– Ты хорошо знаешь Месси, он способен снова это сделать? Выиграть чемпионат мира...

– Конечно, он может выиграть все возможные трофеи. Я уже видел это в «Барселоне».

– Но он еще на четыре года старше...

– Это ничего не меняет... Он лучший, кого я видел, лучший, кого видел футбол. Он и сейчас очень опасен. Его трудно остановить даже в 38 лет. Он может быть в таком возрасте, но его качества остаются. Нужно быть осторожными с ним, потому что он способен снова побеждать.

Ранее Усман Дембеле оценил свое решение перейти в ПСЖ из «Барселоны».