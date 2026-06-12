ДЕМБЕЛЕ: «Месси может выиграть все возможные трофеи»
Усман считает, что Аргентину стоит опасаться
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о перспективах Лионеля Месси и Аргентины на чемпионате мира.
– Ты хорошо знаешь Месси, он способен снова это сделать? Выиграть чемпионат мира...
– Конечно, он может выиграть все возможные трофеи. Я уже видел это в «Барселоне».
– Но он еще на четыре года старше...
– Это ничего не меняет... Он лучший, кого я видел, лучший, кого видел футбол. Он и сейчас очень опасен. Его трудно остановить даже в 38 лет. Он может быть в таком возрасте, но его качества остаются. Нужно быть осторожными с ним, потому что он способен снова побеждать.
Ранее Усман Дембеле оценил свое решение перейти в ПСЖ из «Барселоны».
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