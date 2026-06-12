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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»
Испания
12 июня 2026, 21:16 |
768
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Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»

Француз был очень привязан к каталонскому клубу

12 июня 2026, 21:16 |
768
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Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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29-летний нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле оценил своё решение перейти в парижский клуб из «Барселоны».

Француз покинул состав «блаугранас» летом 2023 года. С тех пор с ПСЖ он выиграл 11 трофеев, в том числе три чемпионских титула и дважды подряд Лигу чемпионов. Также в составе парижан Дембеле стал обладателем «Золотого мяча». «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов 11 лет назад.

«Хорошо, что я в свое время покинул «Барселону». Я думаю, что принял правильное решение. В моем случае, я думаю, пришло время покинуть клуб. Хотя я очень привязан к «Барсе», клубу, за который болел с детства. Но для меня было важно подписать контракт с «ПСЖ», – рассказал Усман.

В прошлом сезоне Дембеле забил 20 голов и сделал 11 ассистов в 40 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Усман Дембеле Барселона ПСЖ чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: Marca
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