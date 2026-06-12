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Испания
12 июня 2026, 19:21 | Обновлено 12 июня 2026, 19:54
1422
0

Пересу грозит тюрьма. Барселона поставила ультиматум президенту Реала

Каталонцы требуют опровергнуть ложное заявление об их клубе

12 июня 2026, 19:21 | Обновлено 12 июня 2026, 19:54
1422
0
Пересу грозит тюрьма. Барселона поставила ультиматум президенту Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Футбольный клуб «Барселона» в пятницу, 12 июня, опубликовал на своем сайте официальное заявление, в котором поставил ультиматум президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу.

Поводом для обращения стали недавние высказывания функционера в адрес каталонского клуба. В частности, Перес вспомнил об обвинениях во взяточничестве, выдвинутых в 2023 году руководству «Барселоны». Было установлено, что в период с 2001 по 2018 год клуб перечислил бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре несколько миллионов евро. Перес в связи с этим заявил, что у «Реала» из-за коррупционных действий «Барселоны» было «украдено» семь чемпионских титулов.

«ФК «Барселона» сообщает, что сегодня было подано обязательное заявление о примирении, необходимое перед подачей уголовной жалобы о преступлении клеветы в соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса, против президента «Реал Мадрид» господина Флорентино Переса в связи с заявлениями, сделанными им на пресс-конференции 12 мая и в интервью одному из СМИ на следующий день.

Целью данного заявления является то, чтобы г-н Перес отозвал определенные заявления, которые он сделал, зная об их неправдивости, и которые являются клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации Клуба.

В случае, если данное заявление не будет должным образом рассмотрено, ФК «Барселона» подаст соответствующую уголовную жалобу», – говорится в заявлении.

В соответствии с законодательством Испании клевета, распространенная публично с использованием средств массовой информации, наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет. Таким образом, в случае, если стороны не примирятся, «Барселона» будет требовать от правоохранительных органов расследования действий Переса и наказания 79-летнего функционера.

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Андрей Плыгун Источник: ФК Барселона
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