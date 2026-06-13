Лидер чемпиона Первой лиги хочет дебютировать за сборную Украины

Украинский вингер Виталий Дахновский, ныне выступающий за Буковину, заявил, что мечтает дебютировать за национальную сборную Украины и выиграть УПЛ.

– Какая ваша футбольная мечта?

– Стать чемпионом Украины и дебютировать в национальной сборной, – лаконично сказал Дахновский.

Недавно национальную сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера. Под руководством итальянского специалиста «сине-желтые» провели матч против Польши (2:0) и не смогли доиграть матч против Дании.