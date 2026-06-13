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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 11:33 |
345
0

Лидер чемпиона Первой лиги хочет дебютировать за сборную Украины

Виталий Дахновский озвучил амбициозную цель

13 июня 2026, 11:33 |
345
0
Лидер чемпиона Первой лиги хочет дебютировать за сборную Украины
ФК Буковина. Виталий Дахновский
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Украинский вингер Виталий Дахновский, ныне выступающий за Буковину, заявил, что мечтает дебютировать за национальную сборную Украины и выиграть УПЛ.

– Какая ваша футбольная мечта?

– Стать чемпионом Украины и дебютировать в национальной сборной, – лаконично сказал Дахновский.

Недавно национальную сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера. Под руководством итальянского специалиста «сине-желтые» провели матч против Польши (2:0) и не смогли доиграть матч против Дании.

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Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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