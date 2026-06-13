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  4. Источник: ЛНЗ проиграл борьбу другому клубу УПЛ за вингера-легионера
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 10:53 | Обновлено 13 июня 2026, 11:42
1000
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Источник: ЛНЗ проиграл борьбу другому клубу УПЛ за вингера-легионера

Папа Ндиага Яде сменит клубную прописку

13 июня 2026, 10:53 | Обновлено 13 июня 2026, 11:42
1000
1 Comments
Источник: ЛНЗ проиграл борьбу другому клубу УПЛ за вингера-легионера
ФК Александрия. Папа Ндиага Яде
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Мавританский вингер Александрии Папа Ндиага Яде сменит клубную прописку после вылета «горожан» из Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Карпаты уже согласовали с Александрией детали трансфера легионера, выиграв борьбу за вингера у черкасского ЛНЗ, который тоже интересовался игроком – представители «львов» согласовывают условия личного контракта с футболистом.

Александрия подписала Яде в феврале 2026 года на правах свободного агента, заключив контракт с игроком до 30 июня 2028 года. В составе «горожан» Папа Ндиага Яде сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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Папа Ндиага Яде ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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хороший игрок на самом деле
бывают и удачи на рынке свободных агентов
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