Источник: ЛНЗ проиграл борьбу другому клубу УПЛ за вингера-легионера

Мавританский вингер Александрии Папа Ндиага Яде сменит клубную прописку после вылета «горожан» из Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Карпаты уже согласовали с Александрией детали трансфера легионера, выиграв борьбу за вингера у черкасского ЛНЗ, который тоже интересовался игроком – представители «львов» согласовывают условия личного контракта с футболистом.

Александрия подписала Яде в феврале 2026 года на правах свободного агента, заключив контракт с игроком до 30 июня 2028 года. В составе «горожан» Папа Ндиага Яде сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.