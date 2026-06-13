Источник: ЛНЗ проиграл борьбу другому клубу УПЛ за вингера-легионера
Папа Ндиага Яде сменит клубную прописку
Мавританский вингер Александрии Папа Ндиага Яде сменит клубную прописку после вылета «горожан» из Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, Карпаты уже согласовали с Александрией детали трансфера легионера, выиграв борьбу за вингера у черкасского ЛНЗ, который тоже интересовался игроком – представители «львов» согласовывают условия личного контракта с футболистом.
Александрия подписала Яде в феврале 2026 года на правах свободного агента, заключив контракт с игроком до 30 июня 2028 года. В составе «горожан» Папа Ндиага Яде сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
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