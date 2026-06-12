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Чемпионат мира
12 июня 2026, 17:20 |
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Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции второго игрового дня

12 июня и в ночь на 13 число на мундиале будут сыграны матчи в группах B и D

12 июня 2026, 17:20 |
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0
Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции второго игрового дня
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 12 июня и в ночь на 13 число будет сыграно по одному матчу чемпионата мира 2026 в группах B и D.

В 22:00 по Киеву на стадионе БМо Филд в Торонто очное противостояние начнут сборные Канады и Боснии и Герцеговины. В 05:00 по Киеву на арене СоФИ Стэдиум в Инглвуде стартуют команды США и Парагвая.

Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!

Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Канада – Босния и Герцеговина (12.06. 22:00)

  • Стадион: БМО Филд, Торонто
  • Главный арбитр: Факундо Тельо, Аргентина
  • Главные тренера: Джесси Марш (Канада) и Сергей Барбарез (Босния и Герцеговина)

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина (1-й тур) [смотреть онлайн, текстовая, анонс]
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария (1-й тур)
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

США – Парагвай (13.06. 04:00)

  • Стадион: СоФИ Стэдиум, Инглвуд
  • Главный арбитр: Данни Маккели, Нидерланды
  • Главные тренера: Маурисио Почеттино (США) и Густаво Хулио Альфаро (Парагвай)

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай (1-й тур) [смотреть онлайн, анонс]
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур)
  • 19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)
  • 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

Заявка сборной Канады:

🔹 Вратари: Максим Крепо (Орландо Сити), Оуэн Гудман (Кристал Пэлас), Дейн Сен Клер (Интер Майами).

🔹 Защитники: Зохран Бассонг (Спортинг Канзас-Сити), Мойзе Бомбито (Ницца), Дерек Корнелиус (Олимпик Марсель), Альфонсо Дэвис (Бавария), Люк Де Фужероль (Фулхэм), Алистер Джонстон (Селтик), Алфи Джонс (Мидлсбро), Джейми Найт-Лебель (Бристоль Сити), Ричи Ларьи (Торонто), Ральф Присо (Ванкувер Уайткэпс), Нико Сигур (Хайдук Сплит), Джоэл Уотерман (Чикаго Файр).

🔹 Полузащитники: Али Ахмед (Норвич Сити), Тейджон Бьюкенен (Вильярреал), Матье Шуаньер (Лос-Анджелес), Стефен Эуштакиу (Порту), Марсело Флорес (УАНЛ Тигрес), Исмаэль Коне (Сассуоло), Лиам Миллар (Халл Сити), Джейден Нельсон (Остин), Хонатан Осорио (Торонто), Натан-Дилан Салиба (Андерлехт), Джейкоб Шаффельбург (Лос-Анджелес).

🔹 Нападающие: Джонатан Дэвид (Ювентус), Промис Дэвид (Юнион Сент-Жиллуа), Дэниел Джеббисон (Борнмут), Кайл Ларин (Мальорка), Тани Олувасейи (Вильярреал), Джейсен Расселл-Роу (Тулуза).

Заявка сборной Боснии и Герцеговины:

🔸 Вратари: Никола Василь (Санкт-Паули), Мартин Зломыслич (Риека), Осман Хаджикич (Славен Белупо);

🔸 Защитники: Сеад Колашинац (Аталанта), Амар Дедич (Бенфика), Нихад Муякич (Газиантеп), Никола Катич (Шальке), Тарик Мухаремович (Сассуоло), Степан Раделич (Риека), Деннис Хаджикадунич (Сампдория), Нидаль Челик (Ланс);

🔸 Полузащитники: Амир Хаджиахметович (Халл), Иван Шуньич (Кипр), Иван Башич (Астана), Дженис Бурнич (Карлсруэ), Эрмин Махмич (Слован), Беньямин Тахирович (Брондбю), Армин Гигович (Янг Бойз), Керим Алайбегович (Ред Булл Зальцбург), Эсмир Байрактаревич (ПСВ);

🔸 Нападающие: Эрмедин Демирович (Штутгарт), Йово Лукич (Университатя Клуж), Самед Баждар (Ягеллония), Харис Табакович (Боруссия Менхенгладбах), Эдин Джеко (Шальке).

Группа B (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
2 Канада 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
Полная таблица

Заявка сборной США:

🔹 Вратари: Крис Брэди (Чикаго Файр), Мэтт Фриз (Нью-Йорк Сити), Мэтт Тернер (Нью-Инглэнд Революшн).

🔹 Защитники: Макс Арфстен (Коламбус Крю), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен (Вильярреал), Марк Маккензи (Тулуза), Тим Рим (Шарлотт), Крис Ричардс (Кристал Пэлас), Энтони Робинсон (Фулхэм), Майлз Робинсон (Цинциннати), Джозеф Скалли (Боруссия Менхенгладбах), Остон Трасти (Селтик).

🔹 Полузащитники: Тайлер Адамс (Борнмут), Себастьян Берхальтер (Ванкувер Уайткэпс), Уэстон Маккенни (Ювентус), Джованни Рейна (Боруссия Менхенгладбах), Кристиан Рольдан (Сиэтл Саундерс), Малик Тилльман (Байер Леверкузен).

🔹 Нападающие: Бренден Ааронсон (Лидс Юнайтед), Фоларин Балогун (Монако), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич (Милан), Тимоти Веа (Олимпик Марсель), Хаджи Райт (Ковентри Сити), Алекс Сендехас (Америка Мехико).

Заявка сборной Парагвая:

🔸 Вратари: Орландо Хилль (Сан-Лоренцо), Гастон Оливейра (Олимпия), Роберто Фернандес (Серро Портеньо);

🔸 Защитники: Хуан Касерес (Динамо москва), Густаво Веласкес (Серро Портеньо), Густаво Гомес (Палмейрас), Хуниор Алонсо (Атлетико Минейро), Хосе Канале (Ланус), Омар Альдерете (Сандерленд), Александро Майдана (Тальерес), Фабиан Бальбуэна (Гремио);

🔸 Полузащитники: Диего Гомес (Брайтон), Маурисио Магальяйнс (Палмейрас), Дамьян Бобадилья (Сан-Паулу), Брайан Охеда (Орландо), Андрес Кубас (Ванкувер), Матиас Галарса (Атланта), Каку (Аль-Айн), Рамон Соса (Палмейрас), Мигель Альмирон (Атланта);

🔸 Нападающие: Густаво Кабальеро (Портсмут), Алекс Арсе (Индепендьенте Ривадавиа), Габриэл Авалос (Индепендьенте), Исидро Питта (Ред Булл Брагантино), Хулио Энсисо (Страсбург), Антонио Санабрия (Кремонезе).

Группа D (ЧМ-2026)

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
2 Парагвай 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
4 США 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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