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Чемпионат мира
Канада
12.06.2026 22:00 - : -
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
12 июня 2026, 04:35 |
11
0

Канада – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы B ЧМ-2026 12 июня в 22:00

12 июня 2026, 04:35 |
11
0
Канада – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мурат Якин и Сергей Барбарез
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12 июня состоится матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Встреча начнется в 12:00 по Киеву на арене БМО Филд в канадском городе Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с канадцами и боснийцами в квартете B на мундиале играют команды Швейцарии и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии и Герцеговины тренирует Сергей Барбарез.

Сборные Канады и Боснии ранее никогда не пересекались друг с другом, даже в товарищеских матчах.

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина (1-й тур)
  • 13.06. 04:00. США – Парагвай (1-й тур)
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

Канада – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Канада – Босния и Герцеговина
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Трансляция матча В эфире

Группа B (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
2 Канада 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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