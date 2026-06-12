Канада – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы B ЧМ-2026 12 июня в 22:00
12 июня состоится матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.
Встреча начнется в 12:00 по Киеву на арене БМО Филд в канадском городе Торонто.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с канадцами и боснийцами в квартете B на мундиале играют команды Швейцарии и Катара.
Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии и Герцеговины тренирует Сергей Барбарез.
Сборные Канады и Боснии ранее никогда не пересекались друг с другом, даже в товарищеских матчах.
Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:
- 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина (1-й тур)
- 13.06. 04:00. США – Парагвай (1-й тур)
- 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
- 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)
Канада – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа B (ЧМ-2026)
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина
|0
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина
|0
|3
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике
Украинец интересует «Астон Виллу»