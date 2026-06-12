12 июня состоится матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Встреча начнется в 12:00 по Киеву на арене БМО Филд в канадском городе Торонто.

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Вместе с канадцами и боснийцами в квартете B на мундиале играют команды Швейцарии и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии и Герцеговины тренирует Сергей Барбарез.

Сборные Канады и Боснии ранее никогда не пересекались друг с другом, даже в товарищеских матчах.

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина (1-й тур)

13.06. 04:00. США – Парагвай (1-й тур)

18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)

19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)

24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

Канада – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа B (ЧМ-2026)