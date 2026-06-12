США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотраснляцию матча первого тура группы D ЧМ-2026 13 июня в 04:00
12 июня состоится матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.
Встреча начнется в 04:00 по Киеву на на арене СоФИ Стэдиум в Инглвуд, США.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с американцами и парагвайцами в квартете D на мундиале играют команды Турции и Австралии.
Наставник США – Маурисио Почеттино. Сборную Парагвая тренирует Густаво Хулио Альфаро.
США и Парагвай за свою историю провели семь очных противостояний, три из которых – официальные поединки. В 1930 на ЧМ американцы одержали победу со счетом 3:0, в 2007 парагвайцы взяли реванш на Копа Америка 3:1, а в 2016 уже США на Копа Америка одолели соперников 1:0.
Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:
- 13.06. 04:00. США – Парагвай (1-й тур)
- 14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур)
- 19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)
- 20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)
- 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)
США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа D (ЧМ-2026)
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|2
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 04:00 США - Парагвай
|0
|3
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|4
|США
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 04:00 США - Парагвай
|0
|
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