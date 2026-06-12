12 июня состоится матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.

Встреча начнется в 04:00 по Киеву на на арене СоФИ Стэдиум в Инглвуд, США.

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Вместе с американцами и парагвайцами в квартете D на мундиале играют команды Турции и Австралии.

Наставник США – Маурисио Почеттино. Сборную Парагвая тренирует Густаво Хулио Альфаро.

США и Парагвай за свою историю провели семь очных противостояний, три из которых – официальные поединки. В 1930 на ЧМ американцы одержали победу со счетом 3:0, в 2007 парагвайцы взяли реванш на Копа Америка 3:1, а в 2016 уже США на Копа Америка одолели соперников 1:0.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

13.06. 04:00. США – Парагвай (1-й тур)

14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур)

19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)

20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)

26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа D (ЧМ-2026)