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Чемпионат мира
США
13.06.2026 04:00 - : -
Парагвай
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Чемпионат мира
12 июня 2026, 05:37 |
91
0

США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотраснляцию матча первого тура группы D ЧМ-2026 13 июня в 04:00

12 июня 2026, 05:37 |
91
0
США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маурисио Почеттино и Густаво Хулио Альфаро
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12 июня состоится матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.

Встреча начнется в 04:00 по Киеву на на арене СоФИ Стэдиум в Инглвуд, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с американцами и парагвайцами в квартете D на мундиале играют команды Турции и Австралии.

Наставник США – Маурисио Почеттино. Сборную Парагвая тренирует Густаво Хулио Альфаро.

США и Парагвай за свою историю провели семь очных противостояний, три из которых – официальные поединки. В 1930 на ЧМ американцы одержали победу со счетом 3:0, в 2007 парагвайцы взяли реванш на Копа Америка 3:1, а в 2016 уже США на Копа Америка одолели соперников 1:0.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай (1-й тур)
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур)
  • 19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)
  • 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

США – Парагвай
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Трансляция матча В эфире

Группа D (ЧМ-2026)

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
2 Парагвай 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
4 США 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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