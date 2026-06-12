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Молодежные турниры
12 июня 2026, 13:23 | Обновлено 12 июня 2026, 13:29
119
0

Определены соперники сборной Украины WU-17 в квалификации Евро-2027

Сине-желтая команда в группе A6 сыграет с Финляндии, Шотландии, Румынии

12 июня 2026, 13:23 | Обновлено 12 июня 2026, 13:29
119
0
Определены соперники сборной Украины WU-17 в квалификации Евро-2027
УЕФА
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В швейцарском Ньоне 11 июня состоялась жеребьевка первого раунда Евро-2027 WU-17, чемпионата Европы 2027 среди девушек до 19 лет.

По ее итогам сформированы отборочные группы в обеих лигах для первого этапа квалификации ЧЕ-2027 в Финляндии. Состав лиг определился по итогам второго раунда прошлого розыгрыша.

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Молодежная женская сборная Украины WU-17, которую возглавляет Людмила Лемешко, узнала соперников в первом раунде квалификации Евро-2027 WU-17.

Украина WU-17 выступит в группе A6 вместе с командами Финляндии, Шотландии, Румынии

В Лиге А 28 сборных были разделены на 7 групп по 4 команды. Матчи пройдут в формате мини-турниров в одной стране. Сборная Финляндии выступит на этой стадии, хотя ей уже гарантировано место в финальном турнире на правах хозяйки. 7 команд, занявших четвертые места, вылетят в Лигу В перед вторым раундом, который состоится весной.

В Лиге В 22 сборные разбиты на 4 группы по 4 команды и 2 группы по 3 участника. Матчи также пройдут в виде мини-турниров на одном поле. 6 победителей групп и лучший из обладателей вторых мест выйдут в Лигу А второго раунда.

Даты и хозяева мини-турниров будут утверждены позже. В обеих лигах матчи первого раунда должны быть сыграны до 5 декабря. Хозяева мини-турниров и даты проведения встреч будут утверждены после жеребьевки.

По итогам второго раунда в Лиге А определятся 7 сборных, которые присоединятся к Финляндии в финальной стадии. Чемпионат Европы 2027 WU-17 также будет иметь статус отборочного турнира к чемпионату мира 2027 среди девушек до 17 лет, который пройдет в Марокко.

Евро-2027 WU-17. Жеребьевка первого раунда квалификации

Лига А

  • Группа A1: Норвегия, Австрия, Италия, Северная Ирландия
  • Группа A2: Польша, Хорватия, Словакия, Болгария
  • Группа A3: Германия, Чехия, Исландия, Казахстан
  • Группа A4: Испания, Португалия, Швейцария, Бельгия
  • Группа A5: Франция, Нидерланды, Швеция, Израиль
  • Группа A6: Финляндия, Шотландия, Румыния, Украина
  • Группа A7: Англия, Дания, Венгрия, беларусь

Лига В

  • Группа B1: Ирландия, Косово, Албания, Азербайджан
  • Группа B2: Турция, Андорра, Черногория, Армения
  • Группа B3: Латвия, Фарерские острова, Эстония, Литва
  • Группа B4: Уэльс, Северная Македония, Грузия, Люксембург
  • Группа B5: Греция, Молдова, Словения
  • Группа B6: Сербия, Мальта, Босния и Герцеговина

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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