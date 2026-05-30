Словакия WU-16 – Украина WU-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 мая в 11:00 матч 3-го тура Турнира развития УЕФА в Черногории
Женская сборная Украины WU-16 проводит заключительный третий матч Турнира развития УЕФА.
31 мая в 11:00 в Черногории играют Словакии WU-16 и Украина WU-16.
Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимает участие в Турнире развития УЕФА, который проходит в Черногории.
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.
В первом матче Украина по пенальти обыграла Турцию (2:2, пен. 5:3), а затем взяла верх над Черногорией (2:1).
Турнирное положение: Украина (5 очков), Турция (4), Словакия (3), Черногория (0).
Турнира развития УЕФА для сборных WU-16
Черногория, 26–31 мая 2026
Расписание матчей
1-й тур, 26.05.2026
- 11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)
- 19:00. Черногория – Словакия – 0:4
2-й тур, 28.05.2026
- 11:00. Словакия – Турция – 0:2
- 19:30. Черногория – Украина – 1:2
3-й тур, 31.05.2026
- 11:00. Словакия – Украина
- 11:00. Черногория – Турция
