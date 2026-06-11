Легендарная Серена Уильямс объяснила, почему вернулась в теннис

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала своё возвращение в профессиональный теннис:

«Было очень весело. Я получила огромное удовольствие от игры с Викторией Мбоко. Она действительно вела нашу команду вперёд и великолепно действовала в ключевые моменты. Я могла на нее положиться. Мы никогда раньше не играли вместе, но все казалось абсолютно естественным. Так что это было действительно очень весело.

Почему именно сейчас? Честно говоря, не знаю. Просто мне нечем было заняться. Надоело сидеть дома. Мои дети сейчас на летних каникулах, так почему бы и нет?

Раньше мне никогда не приходилось выступать на HSBC Championships. Здесь играли только мужчины. Но сейчас это действительно особое чувство – играть на таком легендарном турнире. Я видела, как здесь побеждали и добивались успеха многие мои друзья, смотрела множество замечательных матчей. Так что возможность самой выйти здесь на корт – это очень круто».