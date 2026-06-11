Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции первого игрового дня
Вечером 11 июня и в ночь на 12 число будут сыграны поединки первого тура группы A
Вечером 11 июня и в ночь на 12 число будут сыграны матчи первого тура группы А чемпионата мира 2026.
В 22:00 по Киеву на стадионе Ацтека очное противостояние начнут сборные Мексики и ЮАР. Мексиканцы и южноафриканцы откроют мундиаль этого года. В 05:00 по Киеву на арене Эстадио Акрон в городе Сапопан стартуют команды Южной Кореи и Чехии.
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Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:
- 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (1-й тур) [смотреть онлайн, прогноз, текстовая трансляция]
- 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (1-й тур) [смотреть онлайн, прогноз]
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)
Мексика – ЮАР (11.06. 22:00)
- Стадион: Ацтека, Мехико
- Главный арбитр: Уилтон Перейра Сампайо (Бразилия)
- Главные тренера: Хавьер Агирре (Мексика) и Уго Броос (ЮАР)
Заявка сборной Мексики:
🔹 Вратари: Рауль Ранхель (Гвадалахара), Карлос Асеведо (Сантос Лагуна), Гильермо Очоа (АЕЛ).
🔹 Защитники: Исраэль Рейес (Клуб Америка), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес (Локомотив), Эдсон Альварес (Фенербахче), Хоан Васкес (Дженоа), Хесус Гальярдо (Толука), Матео Чавес (АЗ Алкмар).
🔹 Полузащитники: Альваро Фидальго (Бетис), Бриан Гутьеррес (Гвадалахара), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира (Крус Асуль), Луис Ромо (Гвадалахара), Обед Варгас (Атлетико), Хильберто Мора (Тихуана), Луис Чавес (Динамо Москва).
🔹 Нападающие: Роберто Альварадо (Гвадалахара), Сесар Уэрта (Андерлехт), Гильермо Мартинес (УНАМ Пумас), Армандо Гонсалес (Гвадалахара), Сантьяго Хименес (Милан), Рауль Хименес (Фулхэм), Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия), Эрнесто Вега (Толука).
Заявка сборной ЮАР:
🔸 Вратари: Ронуэн Уильямс (Мамелоди Сандаунс), Рикардо Госс (Сивелеле), Сифо Шэйн (Орландо Пайрэтс).
🔸 Защитники: Кхулисо Мудау (Мамелоди Сандаунс), Олвету Маханя (Филадельфия), Брэдли Кросс (Кайзер Чифс), Табанг Матулуди (Полокване Сити), Нкосинати Сибиси (Орландо Пайрэтс), Обрей Модиба (Мамелоди Сандаунс), Мбекезели Мбокази (Чикаго), Име Окон (Ганновер), Самукеле Кабини (Мольде), Камохело Себелебеле (Орландо Пайрэтс), Хулумани Ндамане (Мамелоди Сандаунс).
🔸 Полузащитники: Тебохо Мокуна (Мамелоди Сандаунс), Джейден Адамс (Мамелоди Сандаунс), Таленте Мбата (Орландо Пайрэтс), Яя Ситоле (Тондела).
🔸 Нападающие: Освин Апполлис (Орландо Пайрэтс), Тшепанг Мореми (Орландо Пайрэтс), Эвиденс Макгопа (Орландо Пайрэтс), Лайл Фостер (Бернли), Икраам Райнерс (Мамелоди Сандаунс), Релебохиле Мофокенг (Орландо Пайрэтс), Темба Зване (Мамелоди Сандаунс), Тапело Масеко (АЕЛ).
Южная Корея – Чехия (12.06. 05:00)
- Стадион: Эстадио Акрон, Сапонан
- Главный арбитр: Амин Омар (Египет)
- Главные тренера: Хон Мен Бо (Южная Корея) и Мирослав Коубек (Чехия)
Заявка сборной Южной Кореи:
🔹 Вратари: Чжо Хен У (Ульсан Хендэ), Ким Сын Гю (Токио), Сон Бом Гын (Чонбук Хендай Моторс).
🔹 Защитники: Ким Мин Джэ (Бавария), Чо Ю Мин (Аль-Шарджа), Ли Хан Бом (Мидтьюлланн), Ким Тхэ Хен (Касима Антлерс), Пак Джин Сеоб (Чжэцзян), Ли Ки Хек (Канвон), Ли Тэ Сок (Аустрия Вена), Соль Ен У (Црвена Звезда), Йенс Кастроп (Боруссия Менхенгладбах), Ким Мун Хван (Тэчжон Ситизен).
🔹 Полузащитники: Ян Хен Чжун (Селтик), Пайк Сын Хо (Бирмингем), Хван Ин Бом (Фейеноорд), Ким Чжин Гю (Чонбук Хендай Моторс), Пэ Чжу Хо (Сток Сити), Ом Чжи Сун (Суонси), Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон), Ли Дон Ген (Ульсан), Ли Чжэ Сон (Майнц), Ли Кан Ин (ПСЖ).
🔹 Нападающие: О Хен Гю (Бешикташ), Сон Хын Мин (Лос-Анджелес), Чжо Гю Сон (Мидтьюлланн).
Заявка сборной Чехии:
🔸 Вратари: Лукаш Горничек (Брага), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек (Славия).
🔸 Защитники: Владимир Цоуфал (Хоффенхайм), Давид Доудера (Славия), Томаш Голеш (Славия), Робин Гранач (Хоффенхайм), Штепан Халоупек (Славия), Давид Юрасек (Славия), Ладислав Крейчи (Вулверхэмптон), Ярослав Зелены (Спарта), Давид Зима (Славия).
🔸 Полузащитники: Лукаш Черв (Виктория), Владимир Дарида (Градец Кралове), Лукаш Провод (Славия), Михал Садилек (Славия), Хьюго Сохурек (Спарта), Александр Сойка (Виктория), Томаш Соучек (Вест Хэм), Павел Шульц (Лион), Денис Вишински (Виктория).
🔸 Нападающие: Адам Гложек (Хоффенхайм), Томаш Хоры (Славия), Моймир Хитил (Славия), Ян Кухта (Спарта), Патрик Шик (Байер).
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|3
|ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
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