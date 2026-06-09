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Чемпионат мира
Южная Корея
12.06.2026 05:00 - : -
Чехия
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 07:04 |
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Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы А ЧМ-2026 12 июня в 05:00 по Киеву

09 июня 2026, 07:04 |
80
0
Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хон Мен Бо и Мирослав Коубек
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12 июня состоится матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.

Встреча начнется в 05:00 по Киеву на арене Эстадио Акрон в мексиканском городе Сапонан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с южнокорейцами и чехами в квартете А на мундиале играют команды Мексики и Южной Африки.

Наставник Южной Кореи – Хон Мен Бо. Сборную Чехии тренирует Мирослав Коубек.

Южная Корея и Чехия за свою историю провели три очных противостояния – все три были товарищескими поединками. В 1998 команды расписали ничью со счетом 2:2, а в 2001 и 2016 победу одержали чехи – 5:0 и 2:1 соответственно.

Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:

  • 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (1-й тур)
  • 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (1-й тур)
  • 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
  • 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
  • 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Южная Корея – Чехия
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Трансляция матча В эфире

Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
2 Мексика 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
3 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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