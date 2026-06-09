Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы А ЧМ-2026 12 июня в 05:00 по Киеву
12 июня состоится матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.
Встреча начнется в 05:00 по Киеву на арене Эстадио Акрон в мексиканском городе Сапонан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с южнокорейцами и чехами в квартете А на мундиале играют команды Мексики и Южной Африки.
Наставник Южной Кореи – Хон Мен Бо. Сборную Чехии тренирует Мирослав Коубек.
Южная Корея и Чехия за свою историю провели три очных противостояния – все три были товарищескими поединками. В 1998 команды расписали ничью со счетом 2:2, а в 2001 и 2016 победу одержали чехи – 5:0 и 2:1 соответственно.
Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:
- 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (1-й тур)
- 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (1-й тур)
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)
Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|3
|ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне находятся в активном поиске центрального защитника
Командам из страны 404 продлили дисквалификацию