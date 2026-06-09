12 июня состоится матч первого тура группы А чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.

Встреча начнется в 05:00 по Киеву на арене Эстадио Акрон в мексиканском городе Сапонан.

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Вместе с южнокорейцами и чехами в квартете А на мундиале играют команды Мексики и Южной Африки.

Наставник Южной Кореи – Хон Мен Бо. Сборную Чехии тренирует Мирослав Коубек.

Южная Корея и Чехия за свою историю провели три очных противостояния – все три были товарищескими поединками. В 1998 команды расписали ничью со счетом 2:2, а в 2001 и 2016 победу одержали чехи – 5:0 и 2:1 соответственно.

Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:

11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (1-й тур)

12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (1-й тур)

18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)

19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)

25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)

25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Южная Корея – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)