11 июня сборные Мексики и Южной Африки откроют чемпионат мира 2026 по футболу очным матчем.

Поединок мексиканской и южноафриканской команд начнется в 22:00 по Киеву. Встреча пройдет на арене Эстадио Ацтека в Мехико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мексика и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этом квартете также сыграют сборные Чехии и Южной Кореи.

Главным тренером сборной Мексики является Хавьер Агирре, а Южной Африки – Уго Броос.

Ранее Мексика и Южная Африка играли друг с другом трижды. В 2000 году мексиканцы переиграли соперников со счетом 4:2 в товарищеском матче, в 2005 южноафриканцы взяли реванш на Золотом кубке КОНКАКАФ 2:1, а в 2010 в матче-открытия ЧМ-2010 была зафиксирована ничья 1:1.

Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:

11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (1-й тур)

12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (1-й тур)

18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)

19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)

25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)

25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Мексика – Южная Африка. Матч-открытие ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)