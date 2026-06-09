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Мексика
11.06.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 06:29 | Обновлено 09 июня 2026, 06:32
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0

Мексика – Южная Африка. Матч-открытие ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы А 11 июня в 22:00 по Киеву

09 июня 2026, 06:29 | Обновлено 09 июня 2026, 06:32
61
0
Мексика – Южная Африка. Матч-открытие ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE
Хавьер Агирре и Уго Броос
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11 июня сборные Мексики и Южной Африки откроют чемпионат мира 2026 по футболу очным матчем.

Поединок мексиканской и южноафриканской команд начнется в 22:00 по Киеву. Встреча пройдет на арене Эстадио Ацтека в Мехико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мексика и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этом квартете также сыграют сборные Чехии и Южной Кореи.

Главным тренером сборной Мексики является Хавьер Агирре, а Южной Африки – Уго Броос.

Ранее Мексика и Южная Африка играли друг с другом трижды. В 2000 году мексиканцы переиграли соперников со счетом 4:2 в товарищеском матче, в 2005 южноафриканцы взяли реванш на Золотом кубке КОНКАКАФ 2:1, а в 2010 в матче-открытия ЧМ-2010 была зафиксирована ничья 1:1.

Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:

  • 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (1-й тур)
  • 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (1-й тур)
  • 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
  • 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
  • 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)

Мексика – Южная Африка. Матч-открытие ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Южная Африка
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Трансляция матча В эфире

Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
2 Мексика 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
3 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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