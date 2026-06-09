Мексика – Южная Африка. Матч-открытие ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы А 11 июня в 22:00 по Киеву
11 июня сборные Мексики и Южной Африки откроют чемпионат мира 2026 по футболу очным матчем.
Поединок мексиканской и южноафриканской команд начнется в 22:00 по Киеву. Встреча пройдет на арене Эстадио Ацтека в Мехико.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мексика и Южная Африка попали в группу А. Вместе с ними в этом квартете также сыграют сборные Чехии и Южной Кореи.
Главным тренером сборной Мексики является Хавьер Агирре, а Южной Африки – Уго Броос.
Ранее Мексика и Южная Африка играли друг с другом трижды. В 2000 году мексиканцы переиграли соперников со счетом 4:2 в товарищеском матче, в 2005 южноафриканцы взяли реванш на Золотом кубке КОНКАКАФ 2:1, а в 2010 в матче-открытия ЧМ-2010 была зафиксирована ничья 1:1.
Календарь матчей в группе А ЧМ-2026:
- 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (1-й тур)
- 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (1-й тур)
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка (2-й тур)
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея (2-й тур)
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея (3-й тур)
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика (3-й тур)
Мексика – Южная Африка. Матч-открытие ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|3
|ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|
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