Франция11 июня 2026, 12:41 | Обновлено 11 июня 2026, 13:12
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ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок после победы в Лиге чемпионов
Майкл Олисе из «Баварии» может перебраться в Париж
11 июня 2026, 12:41 | Обновлено 11 июня 2026, 13:12
1633
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Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, французский клуб серьезное настроен на подписание 25-летнего футболиста, которого ранее связывали с мадридским «Реалом».
В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» получил официальное предложение по Забарному.
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слева Хвича справа Олисе и Дембеле в центре ! была бы бимба ! жаль такого не будет
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