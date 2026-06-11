ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок после победы в Лиге чемпионов

Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб серьезное настроен на подписание 25-летнего футболиста, которого ранее связывали с мадридским «Реалом».

В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» получил официальное предложение по Забарному.