Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Англия
10 июня 2026, 21:22 |
6157
4

ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма

Украинца может подписать «Ливерпуль»

10 июня 2026, 21:22 |
6157
4 Comments
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Футболист сборной Украины Илья Забарный может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Ливерпуль».

Как отмечает источник, на данный момент есть официальное предложение по Илье – рассматривается аренда футболиста на один сезон с обязательным пунктом о выкупе за 57 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Забарного может подписать чемпион Турции «Галатасарай».

По теме:
Манчестер Сити предложил 120 млн евро за хавбека из АПЛ и получил отказ
Маркос СЕНЕСИ: «Это очень особенное чувство»
Экс-игрок Руха и Металлиста 1925 покинет клуб Первой лиги
Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 Ливерпуль ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(76)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов
Футбол | 10 июня 2026, 17:55 29
Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов
Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов

В составе «горняков» крайний защитник будет футболистом ротации

Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Футбол | 10 июня 2026, 11:44 15
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб

Киевская команда пригласит Герича на сборы

Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»
Футбол | 10.06.2026, 20:15
МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»
МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Футбол | 10.06.2026, 08:54
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если это правда, то нужно переходить, херня этот чемпионат Франции, та и не его эта команда ПСЖ. 
Ответить
+9
Если ПСЖ размышляет над этим переходом реально,значит Заба не прижился и не впечатлил,никто в здравом уме перспективного молодого заща не отдает просто так.
Ответить
+4
Исходя из автора статьи вместо Ливерпуля должен быть Трабзонспор 
Ответить
0
в "Джерелі" вказано три прізвища, в тому числі і Забарного,
про яких ймовірно обговорювали ПСЖ і Ліверпуль.
Але не вказано, шо саме за Іллю оренда+викуп за 57 лям.
До серпня може проясниться...
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
09.06.2026, 00:05 28
Футбол
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 44
Футбол
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
09.06.2026, 08:55 16
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем