ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Украинца может подписать «Ливерпуль»
Футболист сборной Украины Илья Забарный может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Ливерпуль».
Как отмечает источник, на данный момент есть официальное предложение по Илье – рассматривается аренда футболиста на один сезон с обязательным пунктом о выкупе за 57 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Забарного может подписать чемпион Турции «Галатасарай».
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