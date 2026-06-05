Забарного хочет подписать 26-кратный чемпион. Сенсационный вариант

Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность подписания защитника сборной Украины Ильи Забарного.

По информации источника, стамбульский клуб включил 23-летнего центрального защитника в список потенциальных трансферных целей на ближайшее трансферное окно. Руководство «Галатасарая» стремится усилить оборонительную линию перед стартом нового сезона и выступлениями в еврокубках.

В текущем сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Забарного может подписать «Ливерпуль».