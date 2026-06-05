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Франция
05 июня 2026, 22:02 | Обновлено 05 июня 2026, 22:25
2210
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Забарного хочет подписать 26-кратный чемпион. Сенсационный вариант

В Турции сообщили, что украинец заинтересовал «Галатасарай»

05 июня 2026, 22:02 | Обновлено 05 июня 2026, 22:25
2210
8 Comments
Забарного хочет подписать 26-кратный чемпион. Сенсационный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность подписания защитника сборной Украины Ильи Забарного.

По информации источника, стамбульский клуб включил 23-летнего центрального защитника в список потенциальных трансферных целей на ближайшее трансферное окно. Руководство «Галатасарая» стремится усилить оборонительную линию перед стартом нового сезона и выступлениями в еврокубках.

В текущем сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Забарного может подписать «Ливерпуль».

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 8
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Закушувати пробували?
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Я три дня тому ставив тут запитання Олійченку: " Коли Забарний до Туреччини переходить?"""
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інформація просто супер-пупер!!!
оцінка матеріалу по максимуму:  5 балів.
Підтримаємо автора Д.Олійченка
і чекатимемо продовження серіалу.
))
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Кожен раз, коли я думаю, що Дмитро пробив дно - він стукає знизу. Неперевершений талант має хлопчина.
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0
Олійченко питає в чату GPT, "пошукай мені по твітеру різні висери і зроби з цього сенсацію"
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0
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