Забарного хочет подписать 26-кратный чемпион. Сенсационный вариант
В Турции сообщили, что украинец заинтересовал «Галатасарай»
Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность подписания защитника сборной Украины Ильи Забарного.
По информации источника, стамбульский клуб включил 23-летнего центрального защитника в список потенциальных трансферных целей на ближайшее трансферное окно. Руководство «Галатасарая» стремится усилить оборонительную линию перед стартом нового сезона и выступлениями в еврокубках.
В текущем сезоне Илья Забарный провел 37 матчей и забил один гол. Футболист регулярно получал игровую практику в Лиге 1, но почти не играл в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Забарного может подписать «Ливерпуль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе
Киевский клуб может подписать Раковицана
Я три дня тому ставив тут запитання Олійченку: " Коли Забарний до Туреччини переходить?"""
оцінка матеріалу по максимуму: 5 балів.
Підтримаємо автора Д.Олійченка
і чекатимемо продовження серіалу.
))