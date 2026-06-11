Боливия – Алжир – 0:4. Спарринг за день до старта ЧМ. Видео голов и обзор
Смотрите видеобзор товарищеского матча в Лоренсе, штат Канзас
Сборная Алжира одержала разгромную победу над Боливией (4:0) в товарищеском матче накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринг состоялся вечером 10 июня в американском Лоренсе (штат Канзас) на стадионе Rock Chalk Park.
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В первом тайме алжирцы владели преимуществом и открыли счет перед самым перерывом. На 45-й минуте защитник Аисса Манди после передачи Мохамеда Амуры отправил мяч в сетку ворот соперника.
После перерыва тренерский штаб Алжира полностью обновил состав, сделав сразу 11 замен. Это не помешало команде увеличить свое преимущество.
На 56-й минуте Амин Гуири после передачи Адиля Бульбины удвоил счет, а уже через две минуты оформил дубль. Еще через три минуты Анис Хадж-Мусса, которому ассистировал Рамиз Зерруки, установил окончательный результат (4:0).
Сборная Алжира выступит на ЧМ-2026 в группе J вместе с Аргентиной, Австрией и Иорданией. Боливия не сумела пробиться в финальную часть мундиаля.
Товарищеский матч. 10 июня 2026
Лоренс (США), стадион Rock Chalk Park
Боливия – Алжир – 0:4
Голы: Аисса Манди, 45, Амин Гуири, 56, 58, Анис Хадж-Мусса, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
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