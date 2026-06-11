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Международные товарищеские матчи
Боливия
11.06.2026 03:00 – FT 0 : 4
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11 июня 2026, 11:17 | Обновлено 11 июня 2026, 11:22
66
0

Боливия – Алжир – 0:4. Спарринг за день до старта ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеобзор товарищеского матча в Лоренсе, штат Канзас

11 июня 2026, 11:17 | Обновлено 11 июня 2026, 11:22
66
0
Боливия – Алжир – 0:4. Спарринг за день до старта ЧМ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Амин Гуири
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Сборная Алжира одержала разгромную победу над Боливией (4:0) в товарищеском матче накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринг состоялся вечером 10 июня в американском Лоренсе (штат Канзас) на стадионе Rock Chalk Park.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме алжирцы владели преимуществом и открыли счет перед самым перерывом. На 45-й минуте защитник Аисса Манди после передачи Мохамеда Амуры отправил мяч в сетку ворот соперника.

После перерыва тренерский штаб Алжира полностью обновил состав, сделав сразу 11 замен. Это не помешало команде увеличить свое преимущество.

На 56-й минуте Амин Гуири после передачи Адиля Бульбины удвоил счет, а уже через две минуты оформил дубль. Еще через три минуты Анис Хадж-Мусса, которому ассистировал Рамиз Зерруки, установил окончательный результат (4:0).

Сборная Алжира выступит на ЧМ-2026 в группе J вместе с Аргентиной, Австрией и Иорданией. Боливия не сумела пробиться в финальную часть мундиаля.

Товарищеский матч. 10 июня 2026

Лоренс (США), стадион Rock Chalk Park

Боливия – Алжир – 0:4

Голы: Аисса Манди, 45, Амин Гуири, 56, 58, Анис Хадж-Мусса, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Алжир), асcист Рамиз Зерруки.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Алжир).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Алжир), асcист Adel Boulebina.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эсса Манди (Алжир), асcист Мохамед Амура.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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