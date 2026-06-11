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Международные товарищеские матчи
Боливия
11.06.2026 03:00 – FT 0 : 4
Алжир
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11 июня 2026, 07:37 | Обновлено 11 июня 2026, 07:38
255
0

Боевая готовность. Алжир разгромил Боливию в день старта ЧМ: дубль Гуири

Африканская сборная с положительным настроением войдет в мундиаль

11 июня 2026, 07:37 | Обновлено 11 июня 2026, 07:38
255
0
Боевая готовность. Алжир разгромил Боливию в день старта ЧМ: дубль Гуири
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ночью, 11 июня, сборная Алжира разгромила Боливию в день старта чемпионата мира 2026.

Поединок прошёл на компактном стадионе «Rock Chalk Park» в городе Лоренс, трибуны которого вмещают всего 2500 болельщиков.

Защита Боливии успешно сдерживала натиск соперника первые 45 минут, однако игроки сборной Алжира все же добились своего.

Гол в раздевалку существенно изменил ход встречи, а после перерыва алжирцы устроили настоящий разгром – 4:0.

Одним из героев матча в составе Алжира стал Амин Гуири, записавший на свой счет два гола за две минуты.

На ЧМ-2026 сборная Алжира сыграет в группе с Аргентиной, Австрией и Иорданией. Боливия не пробилась на турнир.

Товарищеский матч. 11 июня

Боливия – Алжир – 0:4

Голы: Манди, 45, Гуири, 56, 58, Хадж-Мусса, 61

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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