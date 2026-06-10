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  4. Определена соперница Ястремской во 2-м круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе
WTA
10 июня 2026, 17:24 |
306
0

Определена соперница Ястремской во 2-м круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Даяна сыграет с Айлой Томлянович, которая стартовала с победы над Бузас Манейро

10 июня 2026, 17:24 |
306
0
Определена соперница Ястремской во 2-м круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Айла Томлянович
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) получила соперницу в 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 109), которая стартовала с победы над Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 54).

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 1:6

Томлянович во второй раз одолела Бузас Манейро – в 2025 году Айла прошла Джессику в четвертьфинале WTA 250 в Рабате.

Ранее Ястремская четыре раза играла против Томлянович и выиграла все четыре очных противостояния.

Даяна в первом круге Хертогенбоса одолела Сару Бейлек.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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