Определена соперница Ястремской во 2-м круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) получила соперницу в 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 109), которая стартовала с победы над Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 54).

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 3:6, 1:6

Томлянович во второй раз одолела Бузас Манейро – в 2025 году Айла прошла Джессику в четвертьфинале WTA 250 в Рабате.

Ранее Ястремская четыре раза играла против Томлянович и выиграла все четыре очных противостояния.

Даяна в первом круге Хертогенбоса одолела Сару Бейлек.