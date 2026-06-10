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Сенегал
10.06.2026 02:00 – FT 0 : 0
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Чемпионат мира
10 июня 2026, 09:41 | Обновлено 10 июня 2026, 09:48
107
0

Саудовская Аравия – Сенегал – 0:0. За что удален Джексон? Видеообзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Сан-Антонио

10 июня 2026, 09:41 | Обновлено 10 июня 2026, 09:48
107
0
Саудовская Аравия – Сенегал – 0:0. За что удален Джексон? Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборные Саудовской Аравии и Сенегала разошлись миром (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) на стадионе Toyota Field.

На 84-й минуте сенегалец Николас Джексон был удален с поля за вторую желтую карточку.

🏆 Товарищеские матчи

10 июня 2026. Сан-Антонио (штат Техас). Toyota Field

Саудовская Аравия – Сенегал – 0:0

Удаление: Николас Джексон, 84 (Сенегал)

Видеообзор матча

События матча

84’
Николас Джексон (Сенегал) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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