Саудовская Аравия – Сенегал – 0:0. За что удален Джексон? Видеообзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Сан-Антонио
В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборные Саудовской Аравии и Сенегала разошлись миром (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра прошла в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) на стадионе Toyota Field.
На 84-й минуте сенегалец Николас Джексон был удален с поля за вторую желтую карточку.
🏆 Товарищеские матчи
10 июня 2026. Сан-Антонио (штат Техас). Toyota Field
Саудовская Аравия – Сенегал – 0:0
Удаление: Николас Джексон, 84 (Сенегал)
Видеообзор матча
События матча
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