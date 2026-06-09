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Сенегал
10.06.2026 02:00 - : -
Саудовская Аравия
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09 июня 2026, 08:32 |
31
0

Саудовская Аравия – Сенегал. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Встреча начнется в ночь на 10 июня (02:00 по Киеву)

09 июня 2026, 08:32 |
31
0
Саудовская Аравия – Сенегал. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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10 июня на Тойота Филд пройдет товарищеский матч национальных сборных Саудовской Аравии и Сенегала. Поединок начнется в 02:00 по европейскому времени.

Саудовская Аравия

Команда смогла пробиться на очередной уже чемпионат мира. Но сделала это не особенно уверенно. Меняя наставников, в основной группе все равно стали только третьими, уступив, правда, сильным конкурентам в лице Японии и Австралии. Но и в дополнительном раунде, осенью, при победе над Индонезией была ничья с Ираком. В итоге с последним было равенство очков, по четыре, благо, что нюансы регламента позволили заполучить пропуск на мундиаль.

В последующих матчах тоже не все получалось. На Арабском кубке, выйдя из группы, с трудом, в экстра-тайме, прошли Палестину в плей-офф, но для того, чтобы уступить Иордании. А дальше были только поражения в контрольных поединках и лишь в крайнем из них, с Пуэрто-Рико, смогли выиграть - зато сразу 3:0.

Сенегал

Сборная в последнее время начала оправдывать ожидания сильными результатами. Это и очередной успех в квалификации, где вышло взять первое место в группе с 24 очками в десяти матчах - ни единого поражения! И зимний КАН, где вырвали победу в серии пенальти в финале с хозяевами турнира, Марокко - потом, правда, чиновники назначили техническое поражение, но даже Хакими публично назвал победу соперника справедливой.

После этого побеждали и в контрольных поединка в марте, 2:0 с Перу и 3:1 с Гамбией. Но со США, хотя и дали бой, но все-таки уступили. На дубль Мане американцы ответили тремя своими голами, в итоге взяв победу. Конечно же, сейчас, перед началом мундиаля, хочется вернуться на выигрышный путь.

Статистика личных встреч

Единственный, тоже товарищеский поединок, был проведен в 2002-м году. Тогда саудиты удивили, сумев обыграть противника из Африки со счетом 3:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.75 для Саудовской Аравии и 1.53 для Сенегала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что Мане и компания смогут наконец-то взять реванш. Их класс куда выше - ждем победы номинальных гостей в этой футбольной встрече (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Сенегал
10 июня 2026 -
02:00
Саудовская Аравия
Победа Сенегала 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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