10 июня на Тойота Филд пройдет товарищеский матч национальных сборных Саудовской Аравии и Сенегала. Поединок начнется в 02:00 по европейскому времени.

Саудовская Аравия

Команда смогла пробиться на очередной уже чемпионат мира. Но сделала это не особенно уверенно. Меняя наставников, в основной группе все равно стали только третьими, уступив, правда, сильным конкурентам в лице Японии и Австралии. Но и в дополнительном раунде, осенью, при победе над Индонезией была ничья с Ираком. В итоге с последним было равенство очков, по четыре, благо, что нюансы регламента позволили заполучить пропуск на мундиаль.

В последующих матчах тоже не все получалось. На Арабском кубке, выйдя из группы, с трудом, в экстра-тайме, прошли Палестину в плей-офф, но для того, чтобы уступить Иордании. А дальше были только поражения в контрольных поединках и лишь в крайнем из них, с Пуэрто-Рико, смогли выиграть - зато сразу 3:0.

Сенегал

Сборная в последнее время начала оправдывать ожидания сильными результатами. Это и очередной успех в квалификации, где вышло взять первое место в группе с 24 очками в десяти матчах - ни единого поражения! И зимний КАН, где вырвали победу в серии пенальти в финале с хозяевами турнира, Марокко - потом, правда, чиновники назначили техническое поражение, но даже Хакими публично назвал победу соперника справедливой.

После этого побеждали и в контрольных поединка в марте, 2:0 с Перу и 3:1 с Гамбией. Но со США, хотя и дали бой, но все-таки уступили. На дубль Мане американцы ответили тремя своими голами, в итоге взяв победу. Конечно же, сейчас, перед началом мундиаля, хочется вернуться на выигрышный путь.

Статистика личных встреч

Единственный, тоже товарищеский поединок, был проведен в 2002-м году. Тогда саудиты удивили, сумев обыграть противника из Африки со счетом 3:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.75 для Саудовской Аравии и 1.53 для Сенегала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что Мане и компания смогут наконец-то взять реванш. Их класс куда выше - ждем победы номинальных гостей в этой футбольной встрече (коэффициент - 1,68).