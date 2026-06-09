9 июня в 18:00 начался второй матч в рамках переходных игр за право сыграть в УПЛ сезона 2026/27 между командами Агробизнес и Кудровка.

Первая встреча между представителем УПЛ Кудровкой и командой Первой лиги Агробизнесом завершилась вничью 0:0.

Победитель сегодняшней встречи получит право играть в элите в новом чемпионате.

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В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Переходной матч УПЛ

Агробизнес – Кудровка 0:1

Голы: Мачелюк, 40