09.06.2026 18:00 – 51’ 0 : 1
Украина. Премьер лига09 июня 2026, 18:05 | Обновлено 09 июня 2026, 18:51
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Агробизнес – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты переходного матча
09 июня 2026, 18:05 | Обновлено 09 июня 2026, 18:51
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Агробизнес – Кудровка 0:1
9 июня в 18:00 начался второй матч в рамках переходных игр за право сыграть в УПЛ сезона 2026/27 между командами Агробизнес и Кудровка.
Первая встреча между представителем УПЛ Кудровкой и командой Первой лиги Агробизнесом завершилась вничью 0:0.
Победитель сегодняшней встречи получит право играть в элите в новом чемпионате.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Переходной матч УПЛ
Агробизнес – Кудровка 0:1
Голы: Мачелюк, 40
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Мачелюк (Кудровка), асcист Юрий Потимков.
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