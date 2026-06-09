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Премьер-лига
Агробизнес
09.06.2026 18:00 – 51 0 : 1
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:05 | Обновлено 09 июня 2026, 18:51
65
0

Агробизнес – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты переходного матча

09 июня 2026, 18:05 | Обновлено 09 июня 2026, 18:51
65
0
Агробизнес – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кудріка
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9 июня в 18:00 начался второй матч в рамках переходных игр за право сыграть в УПЛ сезона 2026/27 между командами Агробизнес и Кудровка.

Первая встреча между представителем УПЛ Кудровкой и командой Первой лиги Агробизнесом завершилась вничью 0:0.

Победитель сегодняшней встречи получит право играть в элите в новом чемпионате.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Переходной матч УПЛ

Агробизнес – Кудровка 0:1
Голы: Мачелюк, 40

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Мачелюк (Кудровка), асcист Юрий Потимков.
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Агробизнес Агробизнес - Кудровка видео голов и обзор Кудровка Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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