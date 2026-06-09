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Премьер-лига
Агробизнес
09.06.2026 18:00 - : -
Кудровка
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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 05:20 | Обновлено 09 июня 2026, 05:21
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Агробизнес – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

09 июня 2026, 05:20 | Обновлено 09 июня 2026, 05:21
50
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Агробизнес – Кудровка. Текстовая трансляция матча
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Во вторник, 9 июня, состоится ответный стыковой матч за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Агробизнес» и «Кудровка». Начало встречи – в 18:00.

Первая встреча между «Кудровкой» и «Агробизнесом» завершилась без забитых мячей, однако нулевая ничья не совсем отражает происходившее на поле. «Кудровка» владела инициативой и создала больше опасных моментов, но так и не сумела пробить организованную оборону соперника. Теперь судьба путевки в УПЛ решится в ответном поединке, где права на ошибку уже практически не осталось.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Агробизнес» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.52 для «Агробизнеса» и 2.21 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
9 июня 2026 -
18:00
Кудровка
Победа Кудровки 2.21 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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