Во вторник, 9 июня, состоится ответный стыковой матч за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Агробизнес» и «Кудровка». Начало встречи – в 18:00.

Первая встреча между «Кудровкой» и «Агробизнесом» завершилась без забитых мячей, однако нулевая ничья не совсем отражает происходившее на поле. «Кудровка» владела инициативой и создала больше опасных моментов, но так и не сумела пробить организованную оборону соперника. Теперь судьба путевки в УПЛ решится в ответном поединке, где права на ошибку уже практически не осталось.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Агробизнес» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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