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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 23:45 |
55
0

Агробизнес – Кудровка. Прогноз и анонс на матч плей-офф за УПЛ

Сумеет ли Агробизнес сотворить сенсацию?

08 июня 2026, 23:45 |
55
0
Агробизнес – Кудровка. Прогноз и анонс на матч плей-офф за УПЛ
УПЛ
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Во вторник, 9 июня, состоится ответный стыковой матч за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Агробизнес» и «Кудровка». Начало встречи – в 18:00.

Агробизнес

Перед стартом переходных матчей вокруг «Агробизнеса» ходило немало разговоров относительно возможного повышения в классе. В СМИ регулярно появлялись сообщения о том, что клуб не слишком стремится к выходу в УПЛ, однако команда все же получила возможность побороться за место в элитном дивизионе.

По итогам сезона Первой лиги «Агробизнес» занял четвертое место, что позволило коллективу принять участие в стыковых матчах. В первом поединке против «Кудровки» команда сделала ставку на надежную игру в обороне и сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. Счет 0:0 позволяет номинальным хозяевам рассчитывать на успех в двухматчевом противостоянии, но хватит ли выдержки и терпения, чтобы сыграть так же качественно у своих ворот, как это было первом матче.

Кудровка

«Кудровка» оставила приятное впечатление по итогам сезона. Команда располагает стабильным финансированием, качественным подбором исполнителей и вполне заслуженно получила шанс сохранить место в Премьер-лиге.

Особого внимания заслуживает Андрей Сторчоус, который был одним из лучших бомбардиров команды и едва не стал лучшим снайпером чемпионата. В последнем туре подопечные Александра Протченка были близки к тому, чтобы отобрать очки у киевского «Динамо». В составе команды хватает опытных футболистов и легионеров, а общий уровень исполнителей выглядит весьма солидно.

В Ровно «Кудровка» местами доминировала и разница в уровне бросалась в глаза, однако реализация подвела. Получится ли взломать плотную оборону претендента на повышение? Узнаем совсем скоро.

Личные встречи

Соперники встречались между собой три раза. На счету «Кудровки» две победы, еще один матч завершился вничью. Именно ничейный результат был зафиксирован в первой игре нынешнего противостояния – 0:0.

Прогноз на матч

По итогам первой игры именно «Кудровка» оставила более целостное впечатление. Команда создала больше опасных моментов и выглядела ближе к победе. Ожидаем, что в ответном поединке фаворит сумеет реализовать свое преимущество и сохранит прописку в Украинской Премьер-лиге.

Ориентировочные составы:

«Агробизнес»: Хмелевський, Гаврушко, Нижнык, Сидоренко, Слива, Палюх, Толочко, Теплый, Семка, Кузьмин, Лень.

«Кудровка»: Яшков, Мачелюк, Векляк, Потимков, Фарина, Думанюк, Макосо, Сторчоус, Глущенко, Овусу, Козак.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.52 для «Агробизнеса» и 2.21 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
9 июня 2026 -
18:00
Кудровка
Победа Кудровки 2.21 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Агробизнес - Кудровка Кудровка Агробизнес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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