Коуч Кудровки пояснил тяжелую победу над Агробизнесом в битве за УПЛ

Главный тренер «Кудровки» Александр Протченко прокомментировал победу над «Агробизнесом» (2:2, пенальти: 3:2) в ответном матче за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27.

– Очень рад, что сегодня удалось выполнить нашу задачу. Игра сегодня удалась для болельщиков, но очень нервная для нас.

По сравнению с первой игрой нам многое удавалось в атаке сегодня. Немного изменили структуру, подготовились – и нам это удавалось. К сожалению, не смогли использовать больше моментов, чтобы не доводить игру до такой нервной конечности.

– Пошатнулась ли уверенность после того, как «Агробизнес» сравнял счет в компенсированное время?

– Уверенность всегда есть. Зачем тогда делать свою работу, если нет этой уверенности. Если без уверенности выходить и принимать какие-либо вызовы, то ты никогда не добьешься никакого результата.

Уверенность есть в себе, уверенность есть в своем тренерском штабе, уверенность есть у игроков, уверенность в болельщиках, в руководстве. И таким образом, вся эта большая семья идет к своей цели – и нам сегодня это удалось.

– Почему мы увидели два разных тайма в исполнении «Кудровки»? Во втором тайме тяжеловато было.

– Да, вы правы, немного изменился рисунок игры. Хотели продолжить в том же ключе атаковать. Требовалось забить второй гол для того, чтобы быть увереннее, но «Агробизнесу» удалось забрать инициативу и забить гол.

Но потом мы тоже вернулись к игре и забили свой гол. Начались эмоциональные качели, через которые, возможно, или усталость и привезли себе пенальти. Я с вами согласен, что это были два разных тайма – один за нами, второй по «Агробизнесу».

– Перейду в серию пенальти. Легостаев говорит, что напросился пробивать последний удар, да?

– Да, он сказал: «Я пойду пятым бить».

– И как он вас убедил? Увидели уверенность в нем?

– Увидел его глаза и увидел, что он уверенно это сказал – и не видел смысла ему перечить. Плюс он вышел в игре, забил, уверенно чувствовал себя, он свеж. Потому не вижу никаких проблем, чтобы ему отказать.

– Какие теперь планы на следующий сезон?

– Планы – отдохнуть, выдохнуть, спокойно доехать домой, побыть дома и дальше готовиться уже серьезно к следующему сезону, – сказал Протченко.