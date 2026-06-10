Стала известна первая задача Мальдеры во главе сборной Украины

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что УАФ требует от нового тренера сборной Украины выиграть группу Лиги наций, чтобы сохранять дополнительную опцию выхода на Евро-2028.

«Дальше у Мальдеры только официальные матчи. И УАФ поставила ему задачу – через Лигу наций сохранять опцию выхода на Евро-2028. Поэтому группу Лиги наций сборная Украины должна выигрывать», – сказал Вацко.

В Лиге наций, которая стартует в сентябре, сборная Украины сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.