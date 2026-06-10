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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2026, 17:22 | Обновлено 10 июня 2026, 17:49
1347
0

Стала известна первая задача Мальдеры во главе сборной Украины

Вацко рассказал о задаче нового тренера

10 июня 2026, 17:22 | Обновлено 10 июня 2026, 17:49
1347
0
Стала известна первая задача Мальдеры во главе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Известный журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что УАФ требует от нового тренера сборной Украины выиграть группу Лиги наций, чтобы сохранять дополнительную опцию выхода на Евро-2028.

«Дальше у Мальдеры только официальные матчи. И УАФ поставила ему задачу – через Лигу наций сохранять опцию выхода на Евро-2028. Поэтому группу Лиги наций сборная Украины должна выигрывать», – сказал Вацко.

В Лиге наций, которая стартует в сентябре, сборная Украины сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Виктор Вацко Лига наций
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
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