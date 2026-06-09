Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прогноз на матч-открытие ЧМ-2026: Мексика – Южная Африка
Чемпионат мира
Мексика
11.06.2026 22:00 - : -
ЮАР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
09 июня 2026, 06:42 |
104
0

Прогноз на матч-открытие ЧМ-2026: Мексика – Южная Африка

Встреча первого тура группы А состоится 11 июня и начнется в 22:00 по Киеву

09 июня 2026, 06:42 |
104
0
Прогноз на матч-открытие ЧМ-2026: Мексика – Южная Африка
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

11 июня официально стартует чемпионат мира по футболу 2026 года, в матче-открытии сойдутся Мексика – ЮАР. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Мексика

Одни из хозяев турнира попали на него автоматически, поэтому не имели проблем с квалификацией. В рамках подготовки к чемпионату мира, пришлось сыграть много контрольных встреч.

Больших достижений на мировых первенствах у «зелено-белых», их максимум, два хода в четвертьфинал, хотя они стабильно пробиваются в финальную часть. Что касается состава, здесь больших звезд нет, а лидеру Раулю Хименесу 35 лет, он играет за Фулхэм, где потерял место в старте.

Хавьер Агирре опытный тренер, однако, он освободит свою должность после турнира легендарному Рафе Маркесу. Команда, с большой вероятностью будет играть по схеме 4:3:3, но большого упора на атаку не стоит ждать. Группа выглядит равной, проходных матчей не будет, поддержка фанатов однозначно должна помочь, как и фактор своей арены.

В этом году команда провела 8 контрольных матчей, 6 побед и две ничьи, в последней игре разгромили сербов – 5:1.

ЮАР

Африканскую сборную считают андердогом группы, что точно не должно повлиять на настрой футболистов. Эти ребята умеют играть дисциплинировано, они наверняка могут многим подпортить нервы. На чемпионат мира команда попала через тяжелую квалификацию, где финишировала первой, опередив основных конкурентов Бенин и Нигерию всего на очко.

Главным тренером здесь является бельгиец Хьюго Брос, он на этой должности пять лет, поэтому хорошо знает возможности игроков. Большинство футболистов представляют внутренний чемпионат, а главной звездой Лайл Фостер, нападающий Бернли, который в этом сезоне был игроком ротации.

ЮАР провел четыре контрольных матча перед турниром, раз уступили Панаме, а также сыграли вничью против Никарагуа, Ямайки и той же Панамы.

Личные встречи

В очных противостояниях две победы у Мексики, одна ничья и один раз выигрывали африканцы. А в официальных матчах мексиканцы не побеждали, раз уступили и раз сыграли вничью. Команды пересекались на чемпионате мира 2010 года, тоже на групповом этапе, тогда они сыграли 1:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.42 для Мексики и 7.50 для ЮАР. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Мексиканцы котируются фаворитами, их будет поддерживать местная публика, да и класс у них считается выше. Не сомневаюсь в том, что ЮАР окажет серьезное сопротивление, даже если проведет матч вторым номером. Ожидаю осторожного матча, на первом месте будет результат, хозяева должны владеть преимуществом, но опасных моментов не будет много. Считаю проходимой ставку на победу африканцев с форой +1,5 гола за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Мексика
11 июня 2026 -
22:00
ЮАР
Фора ЮАР (+1.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Азербайджан – Сан-Марино. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ДР Конго – Чили. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Армения – Молдова. Прогноз и анонс на товарищеский матч
сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с заменой Караваева
Футбол | 08 июня 2026, 09:55 15
Динамо определилось с заменой Караваева
Динамо определилось с заменой Караваева

Клуб тестирует на сборах Гусева, Коробова и Тымчика

ФОТО. Громкий секс-скандал в Англии. Полиция ищет жертв босса Вест Хэма
Футбол | 09 июня 2026, 02:51 2
ФОТО. Громкий секс-скандал в Англии. Полиция ищет жертв босса Вест Хэма
ФОТО. Громкий секс-скандал в Англии. Полиция ищет жертв босса Вест Хэма

Дэвида Салливана обвиняют в сексуальной эксплуатации женщин

Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Бокс | 09.06.2026, 04:13
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09.06.2026, 07:59
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Нидерланды – Узбекистан – 2:1. Победный мяч на 90+7 мин. Видео голов, обзор
Футбол | 09.06.2026, 07:23
Нидерланды – Узбекистан – 2:1. Победный мяч на 90+7 мин. Видео голов, обзор
Нидерланды – Узбекистан – 2:1. Победный мяч на 90+7 мин. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 32
Футбол
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
07.06.2026, 21:01 4
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
07.06.2026, 21:43 5
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем