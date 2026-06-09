Прогноз на матч-открытие ЧМ-2026: Мексика – Южная Африка

11 июня официально стартует чемпионат мира по футболу 2026 года, в матче-открытии сойдутся Мексика – ЮАР. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Мексика

Одни из хозяев турнира попали на него автоматически, поэтому не имели проблем с квалификацией. В рамках подготовки к чемпионату мира, пришлось сыграть много контрольных встреч.

Больших достижений на мировых первенствах у «зелено-белых», их максимум, два хода в четвертьфинал, хотя они стабильно пробиваются в финальную часть. Что касается состава, здесь больших звезд нет, а лидеру Раулю Хименесу 35 лет, он играет за Фулхэм, где потерял место в старте.

Хавьер Агирре опытный тренер, однако, он освободит свою должность после турнира легендарному Рафе Маркесу. Команда, с большой вероятностью будет играть по схеме 4:3:3, но большого упора на атаку не стоит ждать. Группа выглядит равной, проходных матчей не будет, поддержка фанатов однозначно должна помочь, как и фактор своей арены.

В этом году команда провела 8 контрольных матчей, 6 побед и две ничьи, в последней игре разгромили сербов – 5:1.

ЮАР

Африканскую сборную считают андердогом группы, что точно не должно повлиять на настрой футболистов. Эти ребята умеют играть дисциплинировано, они наверняка могут многим подпортить нервы. На чемпионат мира команда попала через тяжелую квалификацию, где финишировала первой, опередив основных конкурентов Бенин и Нигерию всего на очко.

Главным тренером здесь является бельгиец Хьюго Брос, он на этой должности пять лет, поэтому хорошо знает возможности игроков. Большинство футболистов представляют внутренний чемпионат, а главной звездой Лайл Фостер, нападающий Бернли, который в этом сезоне был игроком ротации.

ЮАР провел четыре контрольных матча перед турниром, раз уступили Панаме, а также сыграли вничью против Никарагуа, Ямайки и той же Панамы.

Личные встречи

В очных противостояниях две победы у Мексики, одна ничья и один раз выигрывали африканцы. А в официальных матчах мексиканцы не побеждали, раз уступили и раз сыграли вничью. Команды пересекались на чемпионате мира 2010 года, тоже на групповом этапе, тогда они сыграли 1:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.42 для Мексики и 7.50 для ЮАР. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Мексиканцы котируются фаворитами, их будет поддерживать местная публика, да и класс у них считается выше. Не сомневаюсь в том, что ЮАР окажет серьезное сопротивление, даже если проведет матч вторым номером. Ожидаю осторожного матча, на первом месте будет результат, хозяева должны владеть преимуществом, но опасных моментов не будет много. Считаю проходимой ставку на победу африканцев с форой +1,5 гола за 1,6.