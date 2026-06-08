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08 июня 2026, 14:25 |
317
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ВИДЕО. Монфис поделился моментами из закулисья шоу «Gael & Friends»

21 мая состоялась прощальная вечеринка Гаэля Монфиса на Ролан Гаррос

08 июня 2026, 14:25 |
317
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ВИДЕО. Монфис поделился моментами из закулисья шоу «Gael & Friends»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
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21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялся вечер тенниса, музыки и веселья в честь последнего выступления французского теннисиста Гаэля Монфиса на мейджоре.

Мероприятие под названием Gael & Friends проходило на главном корте турнира имени Филиппа Шатрие.

Монфис поделился видео из закулисья в социальных сетях и написал: «Привет, друзья! В это воскресенье предлагаю вам отправиться вместе со мной за кулисы шоу "Гаэль и друзья" на Ролан Гаррос!».

Гаэль завершит профессиональную карьеру по итогам сезона 2026 года. Монфис получил wild card от организаторов турнира и первом раунде Ролан Гаррос проиграл соотечетсвеннику Уго Гастону в пяти сетах.

ВИДЕО. Монфис поделился моментами из закулисья шоу «Gael & Friends»

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Сьогодні дві Даші ) ...  Вболіваю за обох !
Касатка виграла перший сет (хоч і була на грані) ..
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