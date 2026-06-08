ВИДЕО. Монфис поделился моментами из закулисья шоу «Gael & Friends»
21 мая состоялась прощальная вечеринка Гаэля Монфиса на Ролан Гаррос
21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялся вечер тенниса, музыки и веселья в честь последнего выступления французского теннисиста Гаэля Монфиса на мейджоре.
Мероприятие под названием Gael & Friends проходило на главном корте турнира имени Филиппа Шатрие.
Монфис поделился видео из закулисья в социальных сетях и написал: «Привет, друзья! В это воскресенье предлагаю вам отправиться вместе со мной за кулисы шоу "Гаэль и друзья" на Ролан Гаррос!».
Гаэль завершит профессиональную карьеру по итогам сезона 2026 года. Монфис получил wild card от организаторов турнира и первом раунде Ролан Гаррос проиграл соотечетсвеннику Уго Гастону в пяти сетах.
ВИДЕО. Монфис поделился моментами из закулисья шоу «Gael & Friends»
Hello les amis !— Gael Monfils (@Gael_Monfils) June 7, 2026
Je vous propose en ce Dimanche d’embarquer avec moi dans les coulisses de Gaël & Friends à Roland-Garros !
La vidéo est disponible dès maintenant : https://t.co/cLffky79VY
Bon dimanche 🙏🏾
📸 FFT pic.twitter.com/YMgG6GT9Tl
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