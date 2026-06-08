21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялся вечер тенниса, музыки и веселья в честь последнего выступления французского теннисиста Гаэля Монфиса на мейджоре.

Мероприятие под названием Gael & Friends проходило на главном корте турнира имени Филиппа Шатрие.

Монфис поделился видео из закулисья в социальных сетях и написал: «Привет, друзья! В это воскресенье предлагаю вам отправиться вместе со мной за кулисы шоу "Гаэль и друзья" на Ролан Гаррос!».

Гаэль завершит профессиональную карьеру по итогам сезона 2026 года. Монфис получил wild card от организаторов турнира и первом раунде Ролан Гаррос проиграл соотечетсвеннику Уго Гастону в пяти сетах.

ВИДЕО. Монфис поделился моментами из закулисья шоу «Gael & Friends»