Последний танец Гаэля. Драма: Монфис провел 5 сетов и покинул Ролан Гаррос

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 218) в последний раз сыграл на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/64 финала Ролан Гаррос француз в пяти сетах уступил своему соотечественнику Уго Гастону (АТР 118). Встреча завершилась за 3 часа и 22 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Уго Гастон (Франция) [WC] – Гаэль Монфис (Франция) [WC] – 6:2, 6:3 3:6, 2:6, 6:0