«Трагедии никто не делает»: в клубе Первой лиги оценили итоги сезона

Завершившийся сезон стал для сумской «Виктории» третьим в Первой лиге. После седьмого места в дебютном сезоне и одиннадцатого – в следующем – в июне 2026 года команда финишировала десятой. При этом сумчане набрали одинаковое количество очков еще с тремя клубами – «Пробоем», ФК «Феникс-Мариуполь» (расположенными в итоговой таблице выше) и ЮКСА (ниже).

О том, как руководство клуба оценило такие результаты, Sport.ua рассказал Владимир Романенко, который долгое время был ассистентом Анатолия Бессмертного, а после его ухода в «Динамо» в конце мая возглавил команду из родного города.

«Конечно, хотелось выступить лучше. Но и трагедии никто не делает. Президент и руководство клуба прилагают максимум усилий в это нелегкое время и с пониманием относятся к тому, с чем приходится сталкиваться команде», – сказал Романенко.

Очередная Конференция ПФЛ, на которой утвердят структуру и состав участников сезона 2026/27, запланирована на 18 июня.