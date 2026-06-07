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Украина. Первая лига
07 июня 2026, 13:56 | Обновлено 07 июня 2026, 13:59
892
0

Стало известно, кто заменит ушедшего в Динамо тренера Виктории

Это воспитанник местного футбола Владимир Романенко

07 июня 2026, 13:56 | Обновлено 07 июня 2026, 13:59
892
0
Стало известно, кто заменит ушедшего в Динамо тренера Виктории
ФК Виктория Сумы. Владимир Романенко
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Как стало известно Sport.ua, сумскую «Викторию» будет готовить к новому сезону бывший ассистент Анатолия Бессмертного – Владимир Романенко. Именно он, воспитанник местного футбола и бывший игрок «Виктории», руководил командой как и. о. в последнем матче прошлого сезона против ФК «Феникс-Мариуполь» (0:2).

40-летний специалист, известный прежде всего выступлениями за тогда еще днепродзержинскую «Сталь», донецкий «Металлург» и «Крымтеплицу», работает в структуре «Виктории» уже почти пять лет. У Романенко есть лицензия УЕФА категории А, которая дает ему право возглавлять команды Первой лиги.

Добавим, что уже в этом месяце в тренерский штаб сумского клуба должен войти еще один специалист.

По итогам прошлого сезона «Виктория» заняла 10 место в Первой лиге, став одной из четырех команд, набравших 36 очков.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги может потерять своего второго бомбардира.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Динамо Киев Виктория Сумы Анатолий Бессмертный Владимир Романенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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