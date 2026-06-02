Клуб Первой лиги может потерять своего второго бомбардира

23-летний центрфорвард Максим Евпак последние три сезона выступал за перволиговую «Викторию». В завершившемся чемпионате нападающий провел 29 матчей, забив 5 мячей и сделав 4 результативные передачи. Больше него в составе сумской команды забил только Станислав Шарай, на счету которого 6 голов. В то же время больше матчей за «Викторию» провел только Александр Чернов, не пропустивший ни одного из 30 поединков сезона.

15 июня контракт Евпака с «Викторией» заканчивается, однако договоренности о новом соглашении между сторонами пока нет.

«На данный момент продолжаются переговоры, но пока ничего не подписано, – рассказал Максим корреспонденту Sport.ua. – Дело не в условиях, там немного другая ситуация. Пока это все, что могу сказать».

«Виктория» завершила сезон 2025/26 на десятом месте в Первой лиге. В ближайшее время клубу предстоит определиться с новым главным тренером. Предыдущий наставник команды Анатолий Бессмертный недавно вошел в штаб Игоря Костюка в «Динамо», а в последнем туре чемпионата сумчанами с приставкой «и. о.» руководил Владимир Романенко.