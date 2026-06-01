  4. Феникс-Мариуполь – Виктория – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор
Первая лига
Феникс-Мариуполь
01.06.2026 13:00 – FT 2 : 0
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 19:46 |
68
0

«Феникс-Мариуполь» завершил сезон на мажорной ноте

ФК Феникс-Мариуполь

В понедельник, 1 июня, на стадионе СКИФ во Львове прошел матч 30-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал «Викторию» Сумы.

Перед последним туром сезона 2025/26 у «Виктории» произошли изменения на тренерском мостике. Анатолий Бессмертный принял предложение киевского «Динамо» и покинул команду. На матч с ФК «Феникс-Мариуполь» «Викторию» вывел Владимир Романенко.

«Феникс-Мариуполь» вышел веред на 14-й минуте поединка. Владислав Сидоренко головой замкнул подачу в штрафную.

Следующего гола долго ждать не пришлось. На 18-й минуте Павел Ориховский принял мяч в штрафной и пробил под перекладину.

«Феникс-Мариуполь» завершил чемпионат победой. В турнирной таблице команда заняла девятое место, опередив «Викторию» по дополнительным показателям.

Первая лига. 30-й тур. Львов, стадион СКИФ. 1 июня

«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» – 2:0

Голы: Сидоренко, 14, Ориховский, 18

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Феникс-Мариуполь).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Феникс-Мариуполь Виктория Сумы Владислав Сидоренко Павел Ориховский
Сергей Турчак
Сергей Турчак
