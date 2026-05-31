  Феникс-Мариуполь – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Феникс-Мариуполь
01.06.2026 13:00
Виктория Сумы
31 мая 2026, 12:35 | Обновлено 31 мая 2026, 12:42
Феникс-Мариуполь – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 июня в 13:00 по Киеву

В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Викторией Сумы». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

В целом текущий сезон клуб провел довольно средне, хотя в последних играх его результаты выглядели гораздо лучше. За 29 туров Первой лиги Украины мариупольцы набрали 33 зачетных пункта, благодаря чему и находятся на 11-й строчке турнирной таблицы. «Феникс» официально обеспечил себе прописку на следующий сезон, ведь расстояние от зоны переходных игр уже недостижимо.

В национальном кубке «Феникс-Мариуполь» обыграл «Ужгород», «Металлург» и «Агротех», однако в 1/4 финала потерпел поражение против «Чернигива», который в итоге стал финалистом турнира.

Сумская команда, как и Феникс, довольно достойно провела весеннюю часть чемпионата. В общей сложности, за 29 туров Первой лиги «Виктория» получила 36 баллов, что пока позволяют ей находиться на 8 месте общего зачета. Существенно улучшить свое турнирное положение клуб не может – ни вылет, ни повышение ему не достижимы.

В Кубке Украины «Виктория» обыграла «Ворсклу» и «Левый Берег», но на стадии 1/8 финала уступила «Ингульцу».

Личные встречи

Начиная с 2023 коллективы встречались между собой 5 раз. Дважды побеждал «Феникс-Мариуполь», столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 победы завоевала «Виктория».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Феникса-Мариуполя» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • «Феникс-Мариуполь» не пропустил ни в одном из 4 последних матчей.
  • Только в 1/5 последних матчей «Виктории» забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.

