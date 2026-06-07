Александр ЗВЕРЕВ: «Он выглядел очень плохо»
Немецкий теннисист поделился ожиданиями от финала Ролан Гаррос против Флавио Коболли
Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) поделился своими ожиданиями от финала Ролан Гаррос 2026 года против итальянца Флавио Коболли (ATP 14):
«Мы с ним сблизились на Кубке Лейвера в 2024 году в Берлине. Иногда, когда возникали сложные моменты, его отец подходил ко мне и задавал мне вопросы. Он расспрашивал моего отца о теннисе, о разных вещах. Я всегда очень радовался общению с ним. Думаю, именно тогда все и началось. С некоторыми людьми отношения просто развиваются естественно, и так случилось с Флавио. Он замечательный игрок и замечательный человек.
Я с нетерпением жду встречи с ним в финале. Конечно, это его первый финал турниров Grand Slam, я рад за него, что он дошел до него. Но да, единственное, что я могу контролировать, – это то, что я играю в хороший теннис. Я постараюсь показать свой уровень. Я постараюсь делать все правильно. Это единственное, что для меня имеет значение.
Я чувствую себя хорошо. У меня не было слишком длинных матчей. Я чувствую, что мог бы сыграть турнир еще раз прямо сейчас.
Отмена полуфинала между Арнальди и Коболли? Думаю, это не тот вариант, как ты хочешь, чтобы проходил полуфинал турнира Grand Slam... Я также видел Маттео в раздевалке, и он выглядел ужасно. Я это понимаю. Он мало что может поделать. Такое случается. Мы все люди. Мы не хотим, чтобы это случалось, но это случается. Но я не думаю, что это будет иметь большое значение в воскресенье.
Поражение в финале Australian Open 2025? Прошло не так много времени. Большую часть времени я был либо №2, либо №3 в мире. Поэтому я действительно чувствую, что могу выходить в эти стадии турниров, и я действительно чувствую, что вернусь туда. В прошлом году я играл не очень хорошо... но я чувствовал, что снова найду свою игру. Я рад вернуться на эту стадию».
Матч Флавио Коболли – Александр Зверев состоится 7 июня в 16:00 по киевскому времени.
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