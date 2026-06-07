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  4. Александр ЗВЕРЕВ: «Он выглядел очень плохо»
Ролан Гаррос
07 июня 2026, 14:19 |
496
0

Александр ЗВЕРЕВ: «Он выглядел очень плохо»

Немецкий теннисист поделился ожиданиями от финала Ролан Гаррос против Флавио Коболли

07 июня 2026, 14:19 |
496
0
Александр ЗВЕРЕВ: «Он выглядел очень плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) поделился своими ожиданиями от финала Ролан Гаррос 2026 года против итальянца Флавио Коболли (ATP 14):

«Мы с ним сблизились на Кубке Лейвера в 2024 году в Берлине. Иногда, когда возникали сложные моменты, его отец подходил ко мне и задавал мне вопросы. Он расспрашивал моего отца о теннисе, о разных вещах. Я всегда очень радовался общению с ним. Думаю, именно тогда все и началось. С некоторыми людьми отношения просто развиваются естественно, и так случилось с Флавио. Он замечательный игрок и замечательный человек.

Я с нетерпением жду встречи с ним в финале. Конечно, это его первый финал турниров Grand Slam, я рад за него, что он дошел до него. Но да, единственное, что я могу контролировать, – это то, что я играю в хороший теннис. Я постараюсь показать свой уровень. Я постараюсь делать все правильно. Это единственное, что для меня имеет значение.

Я чувствую себя хорошо. У меня не было слишком длинных матчей. Я чувствую, что мог бы сыграть турнир еще раз прямо сейчас.

Отмена полуфинала между Арнальди и Коболли? Думаю, это не тот вариант, как ты хочешь, чтобы проходил полуфинал турнира Grand Slam... Я также видел Маттео в раздевалке, и он выглядел ужасно. Я это понимаю. Он мало что может поделать. Такое случается. Мы все люди. Мы не хотим, чтобы это случалось, но это случается. Но я не думаю, что это будет иметь большое значение в воскресенье.

Поражение в финале Australian Open 2025? Прошло не так много времени. Большую часть времени я был либо №2, либо №3 в мире. Поэтому я действительно чувствую, что могу выходить в эти стадии турниров, и я действительно чувствую, что вернусь туда. В прошлом году я играл не очень хорошо... но я чувствовал, что снова найду свою игру. Я рад вернуться на эту стадию».

Матч Флавио Коболли – Александр Зверев состоится 7 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник
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