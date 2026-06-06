ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стюарды отреагировали
6 июня в решающем поединке Майя Хвалиньска в двух сетах уступила Мирре Андреевой
6 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялся финальный матч в женском одиночном разряде, в котором польская теннисистка Майя Хвалиньска в двух сетах уступила «нейтральной» Мирре Андреевой.
После завершения решающего поединка двое фанатов на трибунах стадиона имени Филиппа Шатрие, на котором и проходил матч, достали флаг россии и попытались его развернуть. Стюарды достаточно быстро отреагировали и заставили спрятать тряпку.
Интересно, что в первые дни турнира подобная ситуация произошла с плакатом «Fight like Ukraine» на Шатрие, который принесли украинские фанатки на матч Элины Свитолиной против Кейтлин Кеведо. Тогда стюарды также попросили девушек спрятать плакат, сославшись на то, что слово «fight» ассоциируется с войной.
Хвалиньска в финале проиграла Андреевой со счетом 3:6, 2:6. И Майя, и Мирра впервые сыграли в финале турнира Grand Slam.
ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стаюарды отреагировали
As Andreeva celebrated her win, a pair of fans inside Chatrier whipped out and waved a Russian flag to celebrate Andreeva’s country.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 6, 2026
A #RolandGarros security guard quickly swooped in and had them put it away in the guy’s purse. pic.twitter.com/UfzI0h3m1Y
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