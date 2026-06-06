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Ролан Гаррос
06 июня 2026, 20:43 | Обновлено 06 июня 2026, 20:51
1400
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ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стюарды отреагировали

6 июня в решающем поединке Майя Хвалиньска в двух сетах уступила Мирре Андреевой

06 июня 2026, 20:43 | Обновлено 06 июня 2026, 20:51
1400
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ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стюарды отреагировали
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6 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоялся финальный матч в женском одиночном разряде, в котором польская теннисистка Майя Хвалиньска в двух сетах уступила «нейтральной» Мирре Андреевой.

После завершения решающего поединка двое фанатов на трибунах стадиона имени Филиппа Шатрие, на котором и проходил матч, достали флаг россии и попытались его развернуть. Стюарды достаточно быстро отреагировали и заставили спрятать тряпку.

Интересно, что в первые дни турнира подобная ситуация произошла с плакатом «Fight like Ukraine» на Шатрие, который принесли украинские фанатки на матч Элины Свитолиной против Кейтлин Кеведо. Тогда стюарды также попросили девушек спрятать плакат, сославшись на то, что слово «fight» ассоциируется с войной.

Хвалиньска в финале проиграла Андреевой со счетом 3:6, 2:6. И Майя, и Мирра впервые сыграли в финале турнира Grand Slam.

ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стаюарды отреагировали

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видео Майя Хвалиньска Мирра Андреева Ролан Гаррос 2026 фанаты болельщики
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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в чемпионской гонке ни одного игрока младше 18 лет в ТОП-100 и несколько в промежутках топ-125/топ-175, зато старше 30 там с пол-сотни человек ...
не удивлюсь, если кто-то из старой гвардии возьмет ближайшие 2 из 3 мэйджора
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