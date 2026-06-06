Финалистка РГ-2026 заработала за турнир в 2 раза больше, чем за всю карьеру

Польская теннисистка Майя Хвалиньская за выход в финал Открытого чемпионата Франции 2026 получит чек размером в $1 636 068 (до уплаты налогов).

Это в два раза больше, чем она заработала за всю карьеру до Ролан Гаррос 2026. На сайте WTA указано, что призовые Майи составляют $864 030.

После выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос, благодаря чему Майя гарантировала себе призовые в $549 251, полька рассказала, что у нее были проблемы с оплатной гостинницы на турнире:

«Я вспоминала в интервью, что испытывала трудности с оплатой гостиницы, ведь, как вы знаете, игроки получают призовые уже после завершения турнира. В результате эта история стала довольно популярной, а польская компания Oshee предложила помочь мне с этими затратами, что было очень приятно. Я очень благодарна им за это. Сначала мне показалось, что я сказала что-то глупое, но в конце концов эта ситуация превратилась в веселую историю».

А менеджер Майи Петр Щипка в интервью Eurosport дал следующий комментарий:

«У меня нет слов. Было столько моментов, когда я был на грани нервного срыва. Все, чего я хотел, это чтобы она выиграла один матч, может быть, два, чтобы я мог жить нормальной жизнью. Чтобы мне не приходилось постоянно бороться за все, искать деньги, выпрашивать каждую возможность».

Интересно, что Хвалиньска сыграет в квалификации Уимблдона. Чтобы пройти в основу, ей предстоить преодолеть три раунда отбора. Ранее команда Майи вместе с польской Федерацией тенниса направили официальное письмо к организаторам Уимблдона с просьбой предоставить ей wild card.