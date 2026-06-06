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  4. Финалистка РГ-2026 заработала за турнир в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Ролан Гаррос
06 июня 2026, 20:26 |
968
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Финалистка РГ-2026 заработала за турнир в 2 раза больше, чем за всю карьеру

Майя Хвалиньска получит чек размером в $1 636 068 за выступления в столице Франции

06 июня 2026, 20:26 |
968
2 Comments
Финалистка РГ-2026 заработала за турнир в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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Польская теннисистка Майя Хвалиньская за выход в финал Открытого чемпионата Франции 2026 получит чек размером в $1 636 068 (до уплаты налогов).

Это в два раза больше, чем она заработала за всю карьеру до Ролан Гаррос 2026. На сайте WTA указано, что призовые Майи составляют $864 030.

После выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос, благодаря чему Майя гарантировала себе призовые в $549 251, полька рассказала, что у нее были проблемы с оплатной гостинницы на турнире:

«Я вспоминала в интервью, что испытывала трудности с оплатой гостиницы, ведь, как вы знаете, игроки получают призовые уже после завершения турнира. В результате эта история стала довольно популярной, а польская компания Oshee предложила помочь мне с этими затратами, что было очень приятно. Я очень благодарна им за это. Сначала мне показалось, что я сказала что-то глупое, но в конце концов эта ситуация превратилась в веселую историю».

А менеджер Майи Петр Щипка в интервью Eurosport дал следующий комментарий:

«У меня нет слов. Было столько моментов, когда я был на грани нервного срыва. Все, чего я хотел, это чтобы она выиграла один матч, может быть, два, чтобы я мог жить нормальной жизнью. Чтобы мне не приходилось постоянно бороться за все, искать деньги, выпрашивать каждую возможность».

Интересно, что Хвалиньска сыграет в квалификации Уимблдона. Чтобы пройти в основу, ей предстоить преодолеть три раунда отбора. Ранее команда Майи вместе с польской Федерацией тенниса направили официальное письмо к организаторам Уимблдона с просьбой предоставить ей wild card.

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Майя Хвалиньска Ролан Гаррос 2026 призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Дональд Туск, ваша Майя все-таки гірша, за російську ракетку. Побачимо у подальших виступах, чи це була випадкова пасажирка у фіналі, чи дійсно сильна тенісистка. 
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Буде тепер цілий рік скрізь клянчити вайл кард
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