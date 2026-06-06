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Ролан Гаррос
06 июня 2026, 19:37 | Обновлено 06 июня 2026, 19:38
418
0

Лишь во второй раз в Открытой эре в финале Grand Slam сыграла квалифайер

Рекорды и достижения, которые покорились Майи Хвалиньской на Ролан Гаррос 2026

06 июня 2026, 19:37 | Обновлено 06 июня 2026, 19:38
418
0
Лишь во второй раз в Открытой эре в финале Grand Slam сыграла квалифайер
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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6 июня Майя Хвалиньска (WTA 114) сыграла в финале Открытого чемпионата Франции 2026.

В решающем поединке 24-летняя полька потерпела поражение от восьмой ракетки мира Мирры Андреевой со счетом 2:6, 3:6.

Хвалиньска, которая стартовала на Ролан Гаррос 2026 с отбора, стала лишь вторым квалифайером, которой удалось добраться до финала турнира Grand Slam и первой на французском мейджоре.

В 2021 году на US Open трофей завоеваоа Эмма Радукану, которая начала свой путь с квалификации. Что касается РГ, то лучшим результатом от квалифайера был полуфинал – Надя Подороска в 2020 году.

Майя также стала самой низкорейтинговой финалисткой Ролан Гаррос – предыдущие достижение принадлежало Иге Свентек, которая в статусе 54-й ракетки мира взяла трофей в Париже в 2020.

Хвалиньска – третья полька в финале Grand Slam после Свентек и Агнешки Радваньской и вторая после Иги в финале Ролан Гаррос.

С учетом квалификации Хвалиньска провела на корте 15 часов 44 минуты на пути к финалу Ролан Гаррос 2026. Это больше, чем у любого другого участника турнира, включая мужчин. Александр Зверев – 14 часов и 33 минуты, Флавио Коболли – 13 часов и 1 минута, Мирра Андреева – 8 часов и 14 минут.

Майя стала третьей теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в свой первый в карьере финал на уровне Тура именно на турнире Grand Slam, после Венус Уильямс (US Open 1997) и Эммы Радукану (US Open 2021).

Среди теннисисток, дебютировавших в основной сетке Ролан Гаррос в Открытую эру, Хвалиньска стала третьей, кто дошел до финала женского одиночного разряда уже при своем первом участии в основной сетке турнира, после Ивонн Фей Гулагонг-Коули (1971) и Крис Эверт (1973).

Хвалиньска стала четвертой левшой-финалисткой женского одиночного разряда Ролан Гаррос с 1990 года после Моники Селеш, Люси Шафаровой и Маркеты Вондроушовой.

С понедельника Майя поднимется на 21-е место в рейтинге WTA, дебютировав в топ-100.

Фото Майи Хвалиньской с церемонии награждения после финала Ролан Гаррос 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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