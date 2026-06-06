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  4. Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
06 июня 2026, 18:51 |
772
0

Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Франции 2026

06 июня 2026, 18:51 |
772
0
Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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6 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в женском одиночном разряде.

В решающем поединке сошлись Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8). Хвалиньска потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

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И Хвалиньска, и Андреева провели дебютный финал на турнирах Grand Slam. Майя стартовала на Ролан Гаррос с квалификации и в обновленном рейтинге WTА поднимется на 21-е место.

🏆 Ролан Гаррос 2026. Финал

Майя Хвалинска (Польша) [Q] – 🏳️ Мирра Андреева [8] – 3:6, 2:6

Видеообзор матча

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Майя Хвалиньска Мирра Андреева Ролан Гаррос 2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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