Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор матча

6 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в женском одиночном разряде.

В решающем поединке сошлись Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8). Хвалиньска потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

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И Хвалиньска, и Андреева провели дебютный финал на турнирах Grand Slam. Майя стартовала на Ролан Гаррос с квалификации и в обновленном рейтинге WTА поднимется на 21-е место.

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🏆 Ролан Гаррос 2026. Финал



Майя Хвалинска (Польша) [Q] – 🏳️ Мирра Андреева [8] – 3:6, 2:6

Видеообзор матча