Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинок заставили убрать плакат «Fight like Ukraine» на матче Свитолиной
27 мая 2026, 16:55 | Обновлено 27 мая 2026, 17:02
Украинок заставили убрать плакат «Fight like Ukraine» на матче Свитолиной

Типичное поведение организаторов и стюардов на теннисных турнирах

Открытый чемпионат Франции вовсе не удивляет – тенденция пиара российских теннисистов и теннисисток продолжается, а вот украинцам ни слова не сказать, ни плакат нарисовать.

Обозреватель Sport.ua Алина Грушко сейчас находится в Париже и поддерживате украинскхи теннисисток со стадиона. На корте №14 Алина встретится двух болельщиц из Украины с плакатом «Fight like Ukraine» – такую фразу Элина Свитолина написала на камере после победы над Коко Гауфф в полуфинальном матче-триллере тысячника в Дубае.

Фанатки пришли с этим плакатом на главный корт Ролан Гаррос – корт имени «Филлипп Шатрие». 27 мая первым запуском там играла Свитолина против Кейтлин Кеведо (Элина одержала победу со счетом 6:0, 6:4).

Однако болельщицы долго не смогли его показывать. К ним подошли стюарты и попросил убрать плакат. Причира? Слово Fight, что ассоциируется с войной!

На аргумент девушек «Т.е представителям россии играть можно, а нам даже такой плакат нельзя?» было молчание.

ФОТО. Украинок попросили убрать плакат «Fight like Ukraine» на матче Свитолиной

ага, спорт внє палітікі. WTA зграє лицемірних придурків 
