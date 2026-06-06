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  4. КАПЕЛЛО: «Заставил уйти лучшего игрока в моей карьере»
Испания
06 июня 2026, 19:16 |
1070
0

КАПЕЛЛО: «Заставил уйти лучшего игрока в моей карьере»

Фабио Капелло вынудил Роналдо уйти из «Реала»

06 июня 2026, 19:16 |
1070
0
КАПЕЛЛО: «Заставил уйти лучшего игрока в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо
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Бразильского форварда Роналдо прозвали «Феноменом» после его выступлений за «Интер», и в составе «Реала» он только набирал обороты. Однако тренер Фабио Капелло известен своей дисциплинированностью и не мог оставаться в стороне, пока суперзвезда сеял хаос за пределами поля.

«Без сомнения, Роналдо – лучший игрок, с которым я когда-либо работал. Конечно, он не любил жертвовать собой или тренироваться, но у него были качества, которых я не видел ни в одном другом игроке, поистине уникальные», – сказал Капелло на мероприятии Milano Football Week.

«Роналдо любил вечеринки. После таких вечеринок в раздевалке от него пахло алкоголем, и он часто тащил за собой некоторых своих товарищей по команде. Я заставил его уйти.

«Я поговорил с Берлускони, сказав, что мы отправим Роналдо в Саудовскую Аравию, и он спросил, как игрок себя ведёт. Я ответил, что он любит развлекаться и тусоваться. На следующий день я прочитал в газете, что Роналдо переходит в «Милан».

Всего Роналдо провел 20 официальных матчей за «россонери», забив девять голов и отдав пять результативных передач.

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Фабио Капелло Роналдо Реал Мадрид Интер Милан Милан чемпионат Испании по футболу Ла Лига Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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