Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира

Обладатель «Золотого мяча», один из лучших нападающих в истории футбола Роналдо почти не сомневается в победе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

«У нас есть Винисиус Жуниор в «Реале», Рафинья в «Барселоне», Эстевао в «Челси». Все они великолепны, выделяются в больших европейских клубах, уже имеют опыт», – заявил Роналдо.

«Я думаю, у нас есть шанс на чемпионате мира, я действительно верю в работу Карло Анчелотти, одного из величайших и самых успешных тренеров в истории футбола. Да, я верю, что у нас есть шанс стать чемпионами. Это очень сложно? Да, но у нас есть шанс. У нас гораздо больше шансов, чем у 95% национальных сборных», – добавил Роналдо.

Букмекеры ставят шансы Бразилии на 4-5-е место вместе с командой Аргентины. В тройке фаворитов Испания, Франция и Англия.