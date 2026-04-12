  4. Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12 апреля 2026, 18:47 |
Роналдо сделал прогноз на победителя чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Обладатель «Золотого мяча», один из лучших нападающих в истории футбола Роналдо почти не сомневается в победе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

«У нас есть Винисиус Жуниор в «Реале», Рафинья в «Барселоне», Эстевао в «Челси». Все они великолепны, выделяются в больших европейских клубах, уже имеют опыт», – заявил Роналдо.

«Я думаю, у нас есть шанс на чемпионате мира, я действительно верю в работу Карло Анчелотти, одного из величайших и самых успешных тренеров в истории футбола. Да, я верю, что у нас есть шанс стать чемпионами. Это очень сложно? Да, но у нас есть шанс. У нас гораздо больше шансов, чем у 95% национальных сборных», – добавил Роналдо.

Букмекеры ставят шансы Бразилии на 4-5-е место вместе с командой Аргентины. В тройке фаворитов Испания, Франция и Англия.

Челси – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция. LIVE
Обнародованы стартовые составы Челси и Ман Сити на суперматч АПЛ
Роналдо сборная Бразилии по футболу Винисиус Жуниор Реал Мадрид Эстевао Виллиан Челси Рафинья Диас Барселона ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12 апреля 2026, 09:44 0
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона

Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля

Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Футбол | 12 апреля 2026, 14:54 6
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки

Команды выдали яркий и эмоциональный футбол

Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11.04.2026, 23:10
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Бокс | 11.04.2026, 19:58
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Сельта – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 12.04.2026, 19:01
Сельта – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Роналдо звісно легенда з великої букви, але нинішній збірній далеко до Бразилії часів Роналдо, Роналдіньо, Роберто Карлоса, Кафу, Тафарела, Кака і Рівалдо. Тоді була команда-зірка, а зараз 2-3 більш-менш непоганих гравців, все інше ні про що. Іспанія, Франція і Німеччина з'їсть цю Бразилію з потрохами і навіть не помітить.
Кожен Роналдо свою Бразилію хвалить. Хоча я подумав що це португальський Роналду хвалить своїх "братів" із-за океану. Тільки не розумів чому. Але потім прочитав що він своїх хвалить. Але не знаю чим там Вініус сильний в Реалі,  чи Рафінью не дуже чути. А про Естевао не знаю хто такий візуально.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 43
Бокс
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
