Сборная Бразилии проиграла французам в товарищеском матче (1:2), и болельщики «селесао» совсем не уверены в том, что их любимцы способны выиграть чемпионат мира 2026 года. Форвард «Челси» Жоао Педро не сомневается, что в составе бразильской дружины есть такие же звезды, что и раньше.

«Раньше у нас были Роналдо, Роналдиньо, Ромарио, но если вы посмотрите на современный футбол, у Бразилии есть такие игроки. Винисиус играет за «Реал», Рафинья – за «Барселону», я и Эстевао – за «Челси», и Андрей тоже. Все мы играем за топ-клубы. Проблема в том, что Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Мы – величайшая национальная команда в мире, и когда долгое время не выигрываешь, давление нарастает».

С 2002 года бразильцы не могут выиграть чемпионат мира. Тогда команда с Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо стала лучшей, разгромив сборную Германии в финале (3:0).