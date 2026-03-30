  4. Жоао ПЕДРО: Винисиус, Рафинья и я – тоже звезды, как Роналдо и Роналдиньо
30 марта 2026, 21:17 | Обновлено 30 марта 2026, 21:28
258
2

Жоао ПЕДРО: Винисиус, Рафинья и я – тоже звезды, как Роналдо и Роналдиньо

Жоао Педро уверен, что нынешние лидеры сборной Бразилии не уступают легендарной команде 2002 года

30 марта 2026, 21:17 | Обновлено 30 марта 2026, 21:28
258
2 Comments
Жоао ПЕДРО: Винисиус, Рафинья и я – тоже звезды, как Роналдо и Роналдиньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Сборная Бразилии проиграла французам в товарищеском матче (1:2), и болельщики «селесао» совсем не уверены в том, что их любимцы способны выиграть чемпионат мира 2026 года. Форвард «Челси» Жоао Педро не сомневается, что в составе бразильской дружины есть такие же звезды, что и раньше.

«Раньше у нас были Роналдо, Роналдиньо, Ромарио, но если вы посмотрите на современный футбол, у Бразилии есть такие игроки. Винисиус играет за «Реал», Рафинья – за «Барселону», я и Эстевао – за «Челси», и Андрей тоже. Все мы играем за топ-клубы. Проблема в том, что Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Мы – величайшая национальная команда в мире, и когда долгое время не выигрываешь, давление нарастает».

С 2002 года бразильцы не могут выиграть чемпионат мира. Тогда команда с Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо стала лучшей, разгромив сборную Германии в финале (3:0).

По теме:
Дуглас КОСТА: «Неймар может выиграть чемпионат мира за несколько минут»
ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет
Интерес Арсенала и Челси. Лунин мог покинуть Реал
Жоао Педро Жункейра Челси сборная Бразилии по футболу Ромарио Роналдо Роналдиньо Эстевао Виллиан Рафинья Диас Винисиус Жуниор
Руслан Полищук Источник: Goal.com
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ
Футбол | 30 марта 2026, 21:52 0
ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ
ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 30.03.2026, 07:15
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Футбол | 30.03.2026, 17:40
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Ти поки ніхто, а Вінісіус - нитік.
Але якщо це треш ток, то тоді піде.
Але ви втрьох і близько не стоїте з Рональдо, Рональдіньо і Ромаріо
Да ти просто Педро в порівнянні з трьома Р! Хай ваша збірна для початку хоча б Копа Америка виграє. Бо 7 років тому щось вигравали. Доки у вас в складі будуть симулянти-плакси типу Вінні, діла не буде.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 10
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
