Жоао ПЕДРО: Винисиус, Рафинья и я – тоже звезды, как Роналдо и Роналдиньо
Жоао Педро уверен, что нынешние лидеры сборной Бразилии не уступают легендарной команде 2002 года
Сборная Бразилии проиграла французам в товарищеском матче (1:2), и болельщики «селесао» совсем не уверены в том, что их любимцы способны выиграть чемпионат мира 2026 года. Форвард «Челси» Жоао Педро не сомневается, что в составе бразильской дружины есть такие же звезды, что и раньше.
«Раньше у нас были Роналдо, Роналдиньо, Ромарио, но если вы посмотрите на современный футбол, у Бразилии есть такие игроки. Винисиус играет за «Реал», Рафинья – за «Барселону», я и Эстевао – за «Челси», и Андрей тоже. Все мы играем за топ-клубы. Проблема в том, что Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Мы – величайшая национальная команда в мире, и когда долгое время не выигрываешь, давление нарастает».
С 2002 года бразильцы не могут выиграть чемпионат мира. Тогда команда с Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо стала лучшей, разгромив сборную Германии в финале (3:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту
Але якщо це треш ток, то тоді піде.
Але ви втрьох і близько не стоїте з Рональдо, Рональдіньо і Ромаріо