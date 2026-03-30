АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026:

– Готова ли Бразилия играть прагматично?

– Да, готова. Я считаю, что два последних чемпионата мира, которые выиграла Бразилия, были выиграны благодаря фантастическому сочетанию таланта и крепкой игры в обороне. История говорит сама за себя. Чтобы выиграть чемпионат мира, Бразилии нужны таланты, которые у нас есть, и крепкая оборона. Другого способа нет. Я уверен, что недостаточно играть только в нападении.

В сборной есть Рафинья и Винисиус – лучшие в мире на данный момент. Я верю, что они покажут лучшую игру на чемпионате мира. У обоих игроков очень хороший характер и индивидуальность.

