  4. АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
30 марта 2026, 19:35 | Обновлено 30 марта 2026, 20:52
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»

Итальянский специалист поделился ожиданиями от мундиаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026:

– Готова ли Бразилия играть прагматично?

– Да, готова. Я считаю, что два последних чемпионата мира, которые выиграла Бразилия, были выиграны благодаря фантастическому сочетанию таланта и крепкой игры в обороне. История говорит сама за себя. Чтобы выиграть чемпионат мира, Бразилии нужны таланты, которые у нас есть, и крепкая оборона. Другого способа нет. Я уверен, что недостаточно играть только в нападении.

В сборной есть Рафинья и Винисиус – лучшие в мире на данный момент. Я верю, что они покажут лучшую игру на чемпионате мира. У обоих игроков очень хороший характер и индивидуальность.

Ранее Карло Анчелотти высказался о Винисиусе.

РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Украина – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина – Албания
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Футбол | 29 марта 2026, 23:36 6
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов

Украинцы уступили шведам 1:3

Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30 марта 2026, 07:42 0
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»

Боксер – о своих дальнейших планах

Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Футбол | 30.03.2026, 07:10
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Топовый полузащитник покинет Ман Сити летом
Футбол | 30.03.2026, 18:33
Решение принято. Топовый полузащитник покинет Ман Сити летом
Решение принято. Топовый полузащитник покинет Ман Сити летом
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30.03.2026, 17:11
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
І грають на одній позиції.
Популярные новости
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 48
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
