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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 14:58 | Обновлено 06 июня 2026, 15:54
518
0

Игрок Полесья назвал условие, при котором уровень УПЛ может вырасти

Необходимо завершение войны

06 июня 2026, 14:58 | Обновлено 06 июня 2026, 15:54
518
0
Игрок Полесья назвал условие, при котором уровень УПЛ может вырасти
ФК Полесье. Сергей Чоботенко
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Центральный защитник «Полесья» Сергей Чоботенко считает, что в следующих сезонах в УПЛ будет конкуренция за чемпионство не только между «Шахтером» и «Динамо».

«Конечно. Думаю, этот сезон это показал, и многие клубы будут конкурировать не за зону еврокубков, а именно за чемпионство, за второе место.

«Шахтер» и сейчас тратит очень много средств, и то, как они провели этот сезон – это фантастика, потому что мы сами прочувствовали на себе эти переезды – это очень тяжело. У них, по сути, два состава: один играет в еврокубках, другой – в чемпионате.

Трудно приглашать хороших игроков. У «Динамо» есть возможность приглашать хороших игроков, у нас тоже, но отказываются из-за войны. Поэтому если закончится, дай Бог, война – думаю, уровень нашего чемпионата сильно вырастет, потому что приедут хорошие легионеры, и за счет этого поднимется уровень.

Возможно, в следующем сезоне и «Шахтеру» не будет легко выигрывать чемпионат, потому что есть ощущение, что может выстрелить другая команда. Надеюсь, что это будем мы», – сказал Чоботенко.

В прошлом сезоне «Полесье» впервые в истории клуба завоевало бронзовые медали УПЛ и получило путевку в Лигу конференций.

Ранее лидер «Полесья» заявил, что у него динамовское сердце.

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Полесье Житомир Сергей Чоботенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Денис Бойко
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