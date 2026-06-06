Игрок Полесья назвал условие, при котором уровень УПЛ может вырасти

Центральный защитник «Полесья» Сергей Чоботенко считает, что в следующих сезонах в УПЛ будет конкуренция за чемпионство не только между «Шахтером» и «Динамо».

«Конечно. Думаю, этот сезон это показал, и многие клубы будут конкурировать не за зону еврокубков, а именно за чемпионство, за второе место.

«Шахтер» и сейчас тратит очень много средств, и то, как они провели этот сезон – это фантастика, потому что мы сами прочувствовали на себе эти переезды – это очень тяжело. У них, по сути, два состава: один играет в еврокубках, другой – в чемпионате.

Трудно приглашать хороших игроков. У «Динамо» есть возможность приглашать хороших игроков, у нас тоже, но отказываются из-за войны. Поэтому если закончится, дай Бог, война – думаю, уровень нашего чемпионата сильно вырастет, потому что приедут хорошие легионеры, и за счет этого поднимется уровень.

Возможно, в следующем сезоне и «Шахтеру» не будет легко выигрывать чемпионат, потому что есть ощущение, что может выстрелить другая команда. Надеюсь, что это будем мы», – сказал Чоботенко.