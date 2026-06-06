Игрок Полесья назвал условие, при котором уровень УПЛ может вырасти
Необходимо завершение войны
Центральный защитник «Полесья» Сергей Чоботенко считает, что в следующих сезонах в УПЛ будет конкуренция за чемпионство не только между «Шахтером» и «Динамо».
«Конечно. Думаю, этот сезон это показал, и многие клубы будут конкурировать не за зону еврокубков, а именно за чемпионство, за второе место.
«Шахтер» и сейчас тратит очень много средств, и то, как они провели этот сезон – это фантастика, потому что мы сами прочувствовали на себе эти переезды – это очень тяжело. У них, по сути, два состава: один играет в еврокубках, другой – в чемпионате.
Трудно приглашать хороших игроков. У «Динамо» есть возможность приглашать хороших игроков, у нас тоже, но отказываются из-за войны. Поэтому если закончится, дай Бог, война – думаю, уровень нашего чемпионата сильно вырастет, потому что приедут хорошие легионеры, и за счет этого поднимется уровень.
Возможно, в следующем сезоне и «Шахтеру» не будет легко выигрывать чемпионат, потому что есть ощущение, что может выстрелить другая команда. Надеюсь, что это будем мы», – сказал Чоботенко.
В прошлом сезоне «Полесье» впервые в истории клуба завоевало бронзовые медали УПЛ и получило путевку в Лигу конференций.
Ранее лидер «Полесья» заявил, что у него динамовское сердце.
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