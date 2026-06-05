Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все ясно, но ничего не понятно». Ковалев – о первых переходных матчах
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 21:24 | Обновлено 05 июня 2026, 21:25
412
0

«Все ясно, но ничего не понятно». Ковалев – о первых переходных матчах

Бывший полузащитник сборной Украины дает прогноз на то, что в УПЛ выйдут представители Первой лиги

05 июня 2026, 21:24 | Обновлено 05 июня 2026, 21:25
412
0
«Все ясно, но ничего не понятно». Ковалев – о первых переходных матчах
УПЛ. Александрия – Левый берег
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сегодня, 5 июня состоялись первые стыковые матчи команд УПЛ и Первой лиги за право попадание в элитный дивизион на будущий сезон. В Александрии местная команда сыграла вничью с «Левым берегом» (1:1), а в Ровно «Кудровка» и «Агробизнес» голов не забивали (0:0).

О перипетиях этих поединков сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

«Александрия» – «Левый Берег» – 1:1

«В этом поединке встретились два, примерно, равных соперника. В первом тайме хозяева действовали активно, пытались прессинговать соперника на его половине поля. Но это, несмотря на пропущенный мяч на 20-й минуте, не стало сюрпризом для киевлян, они потихоньку гнули свою линию, прощупывая слабые стороны оппонента.

И уже после перерыва игра кардинально поменялась. «Левый берег» включил скорость, гости выглядела острее. Гол, забитый Викентием Волошин стал ярким подтверждением этого. Более того, «Александрия» на мой взгляд, должна быть рада такому результату. Не знаю, с чем это связано, но функционально команда Владимира Шарана во втором тайме очень сильно подсела.

Тем не менее, в этой паре, исходя из счета, судьба путевки в Премьер-лигу решится в ответном матче, где цена одной ошибки возрастает в разы. «Александрии» будет еще сложнее отстоять место под солнцем, поскольку трибуны будут на стороне «Левого берега», да и сама первая игра возводит подопечных Александра Рябоконя в роль фаворита».

Прогноз на ответный матч: «Левый берег» – «Александрия» – 1:0

«Кудровка» – «Агробизнес» – 0:0

«Несмотря на то, что в этом поединке было не слишком много голевых моментов, обе команды играли на результат. Многие не видели «Агробизнес» в числе фаворитов на выход в УПЛ, однако прошедшая игра показала, что подопечные Александра Чижевского не собираются просто так отдавать счастливый билет. По крайней мере, мне по игре так показалось.

Да, «Кудровка» больше владела мячом, больше била по воротам, но у перволигового коллектива был свой план на игру. Итоговый счет на табло говорит о том, что в этой паре, как и в предыдущей, все ясно, но ничего не понятно (улыбается). Через три дня все нужно будет начинать сначала».

Прогноз на ответный матч: «Агробизнес» – «Кудровка» – 1:0

По теме:
Кудровка – Агробизнес – 0:0. Победителя не определили. Видеообзор матча
Полесье приняло решение относительно будущего Бущана и Гуцуляка
Подвела реализация. Кудровка сыграла вничью с Агробизнесом
Сергей Ковалев (футболист) Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Александрия Левый Берег Киев Кудровка Агробизнес эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Теннис | 05 июня 2026, 07:51 0
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась

Мирре не понравились погодные условия

Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Другие виды | 05 июня 2026, 17:40 14
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото

Анастасия Гнатышин – четвертая украинка, поднявшаяся на европейскую вершину

Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Футбол | 05.06.2026, 07:07
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05.06.2026, 08:25
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Футбол | 05.06.2026, 20:22
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 16
Футбол
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 15
Теннис
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
04.06.2026, 00:08 11
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
04.06.2026, 05:19 1
Бокс
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем