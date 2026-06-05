«Все ясно, но ничего не понятно». Ковалев – о первых переходных матчах

Сегодня, 5 июня состоялись первые стыковые матчи команд УПЛ и Первой лиги за право попадание в элитный дивизион на будущий сезон. В Александрии местная команда сыграла вничью с «Левым берегом» (1:1), а в Ровно «Кудровка» и «Агробизнес» голов не забивали (0:0).

О перипетиях этих поединков сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

«Александрия» – «Левый Берег» – 1:1

«В этом поединке встретились два, примерно, равных соперника. В первом тайме хозяева действовали активно, пытались прессинговать соперника на его половине поля. Но это, несмотря на пропущенный мяч на 20-й минуте, не стало сюрпризом для киевлян, они потихоньку гнули свою линию, прощупывая слабые стороны оппонента.

И уже после перерыва игра кардинально поменялась. «Левый берег» включил скорость, гости выглядела острее. Гол, забитый Викентием Волошин стал ярким подтверждением этого. Более того, «Александрия» на мой взгляд, должна быть рада такому результату. Не знаю, с чем это связано, но функционально команда Владимира Шарана во втором тайме очень сильно подсела.

Тем не менее, в этой паре, исходя из счета, судьба путевки в Премьер-лигу решится в ответном матче, где цена одной ошибки возрастает в разы. «Александрии» будет еще сложнее отстоять место под солнцем, поскольку трибуны будут на стороне «Левого берега», да и сама первая игра возводит подопечных Александра Рябоконя в роль фаворита».

Прогноз на ответный матч: «Левый берег» – «Александрия» – 1:0

«Кудровка» – «Агробизнес» – 0:0

«Несмотря на то, что в этом поединке было не слишком много голевых моментов, обе команды играли на результат. Многие не видели «Агробизнес» в числе фаворитов на выход в УПЛ, однако прошедшая игра показала, что подопечные Александра Чижевского не собираются просто так отдавать счастливый билет. По крайней мере, мне по игре так показалось.

Да, «Кудровка» больше владела мячом, больше била по воротам, но у перволигового коллектива был свой план на игру. Итоговый счет на табло говорит о том, что в этой паре, как и в предыдущей, все ясно, но ничего не понятно (улыбается). Через три дня все нужно будет начинать сначала».

Прогноз на ответный матч: «Агробизнес» – «Кудровка» – 1:0